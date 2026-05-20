21. Trienter Wirtschaftsfestival

Von: First Avenue

Vom 20. bis 24. Mai ist es wieder so weit: das Trienter „Festival dell’economia“ lädt ein breites Publikum ein, gemeinsam mit bekannten Stimmen aus Forschung, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aktuelle ökonomische Entwicklungen zu beleuchten. Organisiert wird das Event von der Gruppe „24 ORE“ und dem Trentino Marketing.

Unter dem Motto „Vom Markt zu neuen Mächten. Die Hoffnungen der Jugend“ geht die beliebte Wirtschaftsveranstaltung in die nächste Runde. Zwischen Geopolitik, Technologie, Nachhaltigkeit, Arbeit und Urbanisierung stehen die unterschiedlichsten Themen im Fokus. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie jungen Menschen eine positive Zukunftsperspektive gegeben werden kann.

Strukturwandel im Blick

Die Festivaltage sind von zahlreichen Panel-Diskussionen, Vorträgen und Dialogen geprägt. Dabei greifen unter anderem Nobelpreistragende, CEOs, Amtspersonen und Universitäts- sowie Medienvertretende zeitgenössische Trends auf und ordnen sie je nach Standpunkt ein.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Reihe „Economie dei Territori“, bei der konkrete Erwartungen, Schwierigkeiten und Chancen in einer dynamischen Welt angesprochen werden. Ergänzend dazu liefern Autorentreffen spannende Denkanstöße aus der Praxis

„Fuori Festival“ für junge Generation

Neben dem Fachprogramm gibt es ein eigenes Angebot für junge Menschen und Familien. Ziel des „Fuori Festival“ ist es, komplexe Inhalte für alle verständlich zu machen. Die Veranstaltungsformate verbinden daher Wissen spielerisch mit Kultur, Komik, Musik, Kino und Literatur.

Offene Gesprächsräume

Schauplatz des mehrtägigen Ereignisses sind historische Plätze, Paläste und Theater. Sie werden als inklusive Treffpunkte genutzt und ermöglichen einen barrierefreien Austausch. Der Eintritt ist frei, allerdings ist für die Teilnahme eine Online-Anmeldung nötig.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite unter www.festivaleconomia.it