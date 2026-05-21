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Team K mit Beschlussantrag

20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 15:10 Uhr
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pexels/david geib
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Von: luk

Bozen – Angesichts der stark gestiegenen Treibstoffpreise infolge des Konflikts im Iran hat die Trentiner Landesregierung ein umfassendes Entlastungspaket für Familien und Unternehmen beschlossen. Im Mittelpunkt steht ein Sommerabo für den öffentlichen Nahverkehr, mit dem Bürgerinnen und Bürger von Juni bis Ende August für nur 20 Euro sämtliche Busse, Regionalzüge und Seilbahnen im Trentino nutzen können. Gleichzeitig stellt die Provinz zehn Millionen Euro an Förderungen für besonders energieintensive Betriebe bereit, um Investitionen in energieeffiziente Technologien und nachhaltige Lösungen zu unterstützen.

Das Team K hat in der Folge im Südtiroler Landtag einen Beschlussantrag eingebracht, der – ganz nach dem Vorbild im benachbarten Trentino – ein Sommerabonnement zum symbolischen Preis von 20 Euro für die Nutzung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs für die Einheimischen vorsieht.

„Es würde sich um eine konkrete Möglichkeit handeln, die Familien finanziell zu entlasten und gleichzeitig die öffentliche Mobilität zu fördern“, erklärt der Erstunterzeichner des Antrags, Paul Köllensperger. “Angesichts der gestiegenen Kosten für Strom und Benzin ist so ein Zeichen mehr als nötig: wir wollen unsere Familien unterstützen.“

“Der Antrag orientiert sich an dem, was kürzlich in der autonomen Provinz Trient eingeführt wurde, wo ein Sommerabonnement für 20 Euro aktiviert wurde, das von Juni bis August für Busse, Regionalzüge und Aufstiegsanlagen gilt. Der Antrag verpflichtet die Landesregierung, die Einführung einer ähnlichen Maßnahme zu prüfen: ein integriertes Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr zum Preis von 20 Euro, gültig während der Sommerperiode bis zur Wiedereröffnung der Schulen. Das Angebot würde sich an Inhaber des Südtirol Pass und Südtirol Pass Family richten, wobei Personen ausgeschlossen sind, die bereits über ein Abonnement mit Fixpreis verfügen”, so Köllensperger.

Bezirk: Bozen

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