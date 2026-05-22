BÜKV: Anpassungsmechanismus der Löhne an die Inflation wird konkreter

Von: mk

Bozen – Zu einem Austausch mit den Gewerkschaftsvertretungen des bereichsübergreifenden Kollektivvertrags (BÜKV) haben sich Landeshauptmann Arno Kompatscher und Personallandesrätin Magdalena Amhof am 21. Mai getroffen.

Dabei ging es vordergründig darum, einen Anpassungsmechanismus der Gehälter zu vereinbaren mit dem Ziel, regelmäßige Vorschüsse auf die anreifende Inflation auszuzahlen. Mehrjährige Wartezeiten auf Inflationsausgleiche will man dadurch reduzieren.

„Uns ist es ein Anliegen, die Kaufkraft der Mitarbeitenden schneller und verlässlich zu schützen sichern. Die Idee eines stabilen und relativ vorhersehbaren Systems, um die Inflation zumindest teilweise noch im Laufe eines Vertragszeitraums auszugleichen, ist auch haushaltstechnisch interessant, da sich die Zahlungen über einen längeren Zeitraum erstrecken würden“, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher.

„Das Anliegen, die Inflation nicht immer erst im Nachhinein auszugleichen, hegen wir schon seit langem – es ist ein weiterer Schritt, mit dem wir angemessene Löhne für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten wollen. Eine gute Lösung erfordert aber Zeit und Sorgfalt“, erklärte Personallandesrätin Magdalena Amhof im Anschluss an die Sitzung.

In dem Treffen einigte man sich darauf, mehrere unterschiedliche Vorschläge näher zu begutachten und in weiteren Treffen zu vertiefen. „Das heutige war ein sehr konstruktives Treffen und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam zu einer guten Lösung kommen werden“, sagte die Landesrätin abschließend.