Bozen: Riesenschlange kriecht in Bozner Schule

Von: luk

Bozen – Großer Schreckmoment an der Mittelschule Mittelschule Ada Negri in Bozen: Im Innenhof der Schule ist am Dienstagvormittag plötzlich eine rund eineinhalb bis zwei Meter lange Schlange aufgetaucht. Entdeckt wurde das Reptil von Schülerinnen und Schülern, nachdem es aus einem Kanalschacht gekrochen war.

Das Schulpersonal reagierte rasch, hielt die Jugendlichen auf Abstand und alarmierte die Berufsfeuerwehr. Die Schlange zog sich inzwischen in einen Ablaufkanal unter einem Gitter zurück. Eine Mitarbeiterin der Schule blieb bei dem Tier und verhinderte mit einem Karton, dass es entkommen konnte.

Die Feuerwehr entfernte schließlich das Gitter und fing die Schlange mit entsprechender Schutzausrüstung ein. Anschließend wurde das Tier ins Tierheim Sill gebracht, wo Entwarnung gegeben werden konnte: Laut dem Leiter des Zentrums handelte es sich um eine völlig ungefährliche Schlangenart in gutem Gesundheitszustand.

Kurz darauf wurde das Reptil von den Einsatzkräften in einem Waldgebiet nahe Sill wieder freigelassen – fernab von Straßen und Wohnhäusern, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Für die Feuerwehr war der tierische Einsatz damit aber noch nicht beendet: Wenig später mussten die Helfer in Bozen noch einen Vogel aus einem Kamin befreien. Auch dieses Tier konnte unverletzt in die Freiheit entlassen werden.