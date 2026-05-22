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Soziale Mitte der SVP kritisiert Galateo scharf

“Regenbogenfahne ist Zeichen von Respekt, nicht Provokation”

Freitag, 22. Mai 2026 | 12:37 Uhr
Gabi Morandell (1)
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Von: mk

Bozen – Mit Empörung und völligem Unverständnis reagiert die Soziale Mitte der SVP auf die Aussagen von Vizelandeshauptmann Marco Galateo, wonach er die Pressekonferenz verlassen werde, sobald im Landhaus die Regenbogenfahne aufgehängt wird.

Eine solche Haltung sei nicht nur befremdlich, sondern der Verantwortung eines institutionellen Vertreters nicht würdig. Die Regenbogenfahne stehe für Respekt, Menschenwürde und den Schutz jener Menschen, die auch heute noch Ausgrenzung, Hass und Diskriminierung erleben müssen. Wer demonstrativ den Raum verlässt, weil ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt wird, sende ein fatales gesellschaftliches Signal.

Die Vorsitzende der Sozialen Mitte, Gabi Morandell, findet dazu klare Worte: „Wer wegen einer Regenbogenfahne demonstrativ einen Raum verlässt, verlässt in Wahrheit auch ein Stück gesellschaftliche Verantwortung. Öffentliche Institutionen müssen für alle Menschen da sein. Gerade Politikerinnen und Politiker sollten verbinden, statt auszugrenzen. Es macht betroffen, dass ein Zeichen für Respekt und Menschlichkeit derart abwertend behandelt wird.“

Eine demokratische und moderne Gesellschaft zeige ihre Stärke nicht durch Ausgrenzung, sondern durch Menschlichkeit, Zusammenhalt und den Mut, Vielfalt sichtbar zu respektieren.

Bezirk: Bozen

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