Eva Klotz begrüßt Gerichtsentscheidung

Von: mk

Bozen – Die ehemalige Landtagsabgeordnete der Bewegung Süd-Tiroler Freiheit, Eva Klotz, begrüßt das Urteil des Kassationsgerichtshofes betreffend das Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache bei der Polizei.

Seit jeher kämpft die Bewegung nicht zuletzt mit Verteilung von Merkblättern wie der „gelben Karte“ mit der Aufschrift „Meine Muttersprache ist Deutsch“ für die Einhaltung des entsprechenden Gesetzes – verknüpft mit der Aufforderung an die Bevölkerung, nicht auf dieses Recht zu verzichten. Die Bewegung hat die vielen Verstöße dagegen immer wieder konsequent aufgezeigt und angeprangert.

“Dieses Urteil mit Präzedenzwert bedeutet einen sehr wichtigen Schritt zur Absolutheit der Einhaltungspflicht dieses wichtigen Rechtes”, erklärt Klotz. Sie erwartet sich jetzt auch die längst fälligen und immer wieder geforderten Maßnahmen bei allen öffentlichen Behörden und Ämtern in Südtirol, um zu gewährleisten, “dass der Einzelne nicht mehr um Einhaltung des Rechtes kämpfen muss, sondern dass dies zur Selbstverständlichkeit wird”.