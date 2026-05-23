Herausfordernder Tauchgang auf 1.700 Metern Höhe

Von: mk

Vernagt – In den vergangenen Tagen haben Einsatzkräfte des Tauchzentrums der Carabinieri aus Genua eine anspruchsvolle Tauchübung im Vernagt-Stausee im Schnalstal durchgeführt. Die Aktion fand auf einer Höhe von 1.700 Metern über dem Meeresspiegel statt und wurde logistisch von der Carabinieri-Station Schnals unterstützt.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag auf der Verfeinerung von Tauchtechniken in Bergseen. Diese Umgebung ist durch niedrige Temperaturen, geringe Sichtweiten und die Höhe selbst geprägt. Letztere bringt im Vergleich zu Tauchgängen auf Meereshöhe ganz spezifische Bedingungen und Risiken für die Dekompression mit sich.

Die Trainingseinheiten boten die Gelegenheit, die operativen Abläufe am Gewässergrund zu vertiefen. Zudem konnten die Einsatz- und Suchfähigkeiten gefestigt werden, die für die Bewältigung potenzieller Notfälle in höher gelegenen Gewässern erforderlich sind.

Die Übung ist Teil des beruflichen Weiterbildungsprogramms für Fachpersonal der Carabinieri.