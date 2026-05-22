Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”
Bauernbund zeigt auf

Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”

Freitag, 22. Mai 2026 | 08:00 Uhr
Bergwiese Mühlwald
SBB - Artenreiche Bergwiese oberhalb von Mühlwald
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tags der Biodiversität am 22. Mai unterstreicht der Südtiroler Bauernbund (SBB) die zentrale Rolle der Landwirtschaft für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt in Südtirol. Durch die Bewirtschaftung von Wiesen, Weinbergen und Weiden entstünden wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

„Die bäuerliche Arbeit prägt seit Jahrhunderten unsere vielfältige Kulturlandschaft. Sie dient nicht nur der Produktion hochwertiger Lebensmittel, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Pflege und zum Erhalt wertvoller Lebensräume“, betont SBB-Landesobmann Daniel Gasser.

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat der Südtiroler Bauernbund ein eigenes Leuchtturmprojekt zur Förderung der Biodiversität in der Kulturlandschaft gestartet. Ziel sei es, praxisnahe Maßnahmen sichtbar zu machen und bäuerliche Betriebe bei deren Umsetzung zu unterstützen.

Eine neue Broschüre informiert künftig über konkrete Möglichkeiten zur Förderung der Artenvielfalt wie Heckenpflanzungen, die Anlage von Teichen, das Errichten von Steinhaufen oder das Anbringen von Nistkästen. Solche Strukturen bieten zahlreichen Tierarten Rückzugsräume und fördern die ökologische Vielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen.

“Darüber hinaus sind in den kommenden Monaten weitere Betriebsbesichtigungen geplant. Sie sollen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis aufzeigen und den Austausch unter Bäuerinnen und Bauern fördern. Ein gelungenes Beispiel liefert die Ortsgruppe Burgstall: Dort wurde im vergangenen Jahr eine rund 600 Quadratmeter große brachliegende Fläche in eine Blühwiese umgewandelt. Damit wurden gezielt Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber geschaffen”, so der Bauernbund.

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel sei das Projekt „Wiesenbrüter“ des Ressorts Landwirtschaft. Das seit mehreren Jahren auf der Malser Haide umgesetzte Vorhaben wird inzwischen auch im oberen Pustertal fortgeführt. Rund 40 Landwirte mähen ihre Wiesen dort bewusst erst einige Wochen später, um bodenbrütenden Vogelarten während der Brutzeit Schutz zu bieten. Für die damit verbundenen Ernteausfälle erhalten die Betriebe eine finanzielle Entschädigung durch das Land.

„Die bäuerliche Landwirtschaft ist und bleibt ein unverzichtbarer Partner beim Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen”, unterstreicht der Südtiroler Bauernbund abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
64
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
52
In Südtirol droht Wasserknappheit
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
50
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
45
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Kommentare
44
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 