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Vorübergehende Sperre auf der Südspur

Unfall auf A22 fordert zwölf Verletzte, darunter sechs Kinder

Samstag, 23. Mai 2026 | 07:40 Uhr
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Von: mk

Neumarkt – Der Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, der sich auf der Südspur der Brennerautobahn auf der Höhe der Ausfahrt bei Neumarkt ereignete, hat zwölf Verletzte gefordert. Darunter befanden sich sechs Kinder, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Bereits am Freitag berichteten Medien davon, dass mehrere Fahrzeuge in die Kollision verwickelt worden waren. Insgesamt handelte es sich um vier Pkw.

Im Einsatz standen neben Krankenwagen und Sanitätern die Bozner Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt, um für Sicherheit auf dem Autobahnabschnitt zu sorgen. Laut Ansa wurde keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt. Es soll sich in allen Fällen glücklicherweise um leichte Verletzungen handeln.

Die Auswirkungen auf den Verkehr waren hingegen schwerwiegend. Der Autobahnabschnitt musste vorübergehend gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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