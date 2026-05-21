Vollsperre am Brenner: Umfahrung nur großräumig möglich

Von: luk

Bozen – Am Samstag, 30. Mai, werden die A 13 Brenner Autobahn sowie die B 182 Brenner Bundesstraße wegen einer angemeldeten Demonstration auf österreichischer Seite von 11.00 bis 19.00 Uhr gesperrt. Die Sperre auf der Autobahn wird zwischen Mautstelle Schönberg und Brenner in beiden Fahrtrichtungen gelten. Am 30. Mai ist es deshalb tagsüber nicht möglich, mit dem Auto den Brenner zu passieren.

Umfahrungen sind für alle Fahrzeuge nur großräumig möglich.

Es wird angeraten, am 30. Mai auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten.

Für alle Fahrzeuge gilt: Verpflichtende Ausfahrt von der A22 an der Abfahrt Sterzing von 10.30 bis 20.00 Uhr. Für den Schwerverkehr: Fahrverbot von 7.00 bis 20.00 Uhr auf dem gesamten ordentlichen Straßennetz des Landesgebietes und auf der Autobahn A22 in Fahrtrichtung Norden, mit Ausnahme der in der Verordnung genannten Kategorien, etwa dem Transport verderblicher Ware.

Bereits vor 11.00 Uhr sowie nach 19.00 Uhr kann es zu Verkehrsbehinderungen, Staus und Einschränkungen kommen. Auch am Freitag, 29. Mai, und am Sonntag, 31. Mai, sind Beeinträchtigungen möglich.

Der von Süden kommende Verkehr wird ab Sterzing von der Autobahn abgeleitet. Sollte sich Rückstau bilden, werden Autofahrende in Vahrn, bei Bedarf auch in Klausen und sukzessive weiter südlich bei den Ausfahrten Bozen angewiesen werden, die Autobahn zu verlassen.

Der öffentliche Personenverkehr soll fahrplanmäßig verkehren. Im Bahnverkehr sind derzeit keine Einschränkungen geplant. Sollte es bei den Railjet- oder Eurocity-Zügen über den Brenner zu Ausfällen kommen, kann aufgrund der Straßensperre kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Die Fahrgäste können in diesem Fall im Rahmen der verfügbaren Plätze auf den Regionalverkehr ausweichen.

Bei den Bussen kann es aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Aufgrund der hohen Nachfrage sind bei Zügen und Bussen Verspätungen, Ausfälle und Überfüllungen möglich.