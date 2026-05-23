Motorrad mit manipuliertem Kennzeichen beschlagnahmt

Von: ka

Eppan – Am Samstagvormittag des 23. Mai 2026 führte eine Streife der Ortspolizei Eppan einen außerordentlichen Verkehrskontrolldienst entlang der Staatsstraße 42 am Mendelpass durch. Die Maßnahme erfolgte im Rahmen der vom Regierungskommissariat für die Provinz Bozen koordinierten Tätigkeiten sowie in Umsetzung der Anordnung des Bozner Questors betreffend Kontrollen in stark von Motorradfahrern frequentierten Berggebieten.

Im Zuge des Dienstes stellten die Beamten auf Höhe der sechsten Kehre der SS42 ein Motorrad fest, das mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und dadurch sowohl die eigene Sicherheit als auch die anderer Verkehrsteilnehmer gefährdete. Das Fahrzeug, eine KTM 790 Duke mit deutscher Zulassung, die aus Eppan kam und in Richtung Mendelpass unterwegs war, wurde umgehend angehalten und kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Kennzeichen durch das Anbringen von schwarzem Klebeband manipuliert worden war, um Teile der Identifikationszeichen zu verändern bzw. zu verdecken und somit die Lesbarkeit zu beeinträchtigen.

Insbesondere schien die Manipulation darauf abzuzielen, automatische Kennzeichenerfassungssysteme sowie Kontrollen der Polizeibehörden zu täuschen.

Gegen den Fahrer wurden Verwaltungsübertretungen festgestellt. Zudem wurde er der zuständigen Justizbehörde angezeigt. Das rund 8.000 Euro teure Motorrad wurde aufgrund des manipulierten Kennzeichens beschlagnahmt und zur Einziehung sichergestellt.

Die außerordentlichen Verkehrskontrollen in den Berggebieten werden während der gesamten Sommersaison in enger Zusammenarbeit mit dem Regierungskommissariat und der Quästur Bozen fortgesetzt. Dabei gilt besonderes Augenmerk der Verkehrssicherheit sowie der Verhinderung gefährlicher Fahrweisen auf den von Motorradfahrern in Südtirol besonders stark frequentierten Straßen.