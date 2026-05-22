Aktuelle Seite: Home > Politik > Orientierungspraktika werden attraktiver
Klare Abgrenzung von Sommerjobs

Orientierungspraktika werden attraktiver

Freitag, 22. Mai 2026 | 15:38 Uhr
20260522_PK Lreg - Amhof_Fabio Brucculeri
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Auf Vorschlag von Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof hat die Landesregierung am 22. Mai einer Neuregelung der Orientierungspraktika zugestimmt. Ziel ist es, ihre berufsorientierende Funktion zu stärken, jungen Menschen den bewussten Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern und ihre Bindung an den Standort Südtirol zu fördern. Der Beschluss stellt die Weichen für eine Anwendung der neuen Richtlinien ab 2027.

“Orientierungspraktika sind eine Brücke zwischen Schule oder Studium und Arbeitswelt. Junge Menschen sammeln dabei berufsrelevante Erfahrungen, während Betriebe sich auf diesem Weg als attraktive zukünftige Arbeitgeber positionieren können”, erläuterte Landesrätin Amhof in der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung.

Fokus auf Berufsorientierung und klare Standards

Ein zentraler Punkt der Neuregelung ist die Stärkung der Praktika auf Berufsorientierung. “Praktika sollen künftig wieder stärker ihrer eigentlichen Funktion dienen: jungen Menschen einen gezielten Einblick in Berufe und Arbeitsfelder zu ermöglichen und sie in ihrer Studien- und Berufswahl zu unterstützen”, betonte die Landesrätin. Gleichzeitig solle zunehmend verhindert werden, dass Praktika reguläre Arbeitsverhältnisse ersetzen.

Dazu wurden eine Reihe von qualitativen Kriterien eingeführt und die Mindestvergütung, von 300 auf 600 Euro pro Monat angehoben.

Vorteil für Betriebe und den lokalen Arbeitsmarkt

Die Neuregelung trägt auch zur Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes bei. Gut gestaltete Praktika seien für Betriebe ein Vorteil, da sie ihre Position im Wettbewerb um Fachkräfte festigen.

Viele Betriebe böten bereits heute hochwertige Praktika an. “Diese Qualität wollen wir durch klare Standards und Regeln sichern und breiter verankern”, sagte Amhof.

Klare Abgrenzung von Sommerjobs

Orientierungspraktika werden künftig noch klarer von Arbeitsverhältnissen abgegrenzt. “Wenn Jugendliche im Sommer arbeiten möchten, um Geld zu verdienen, sind befristete Arbeitsverträge die richtige Wahl”, erklärte Amhof. Das Orientierungspraktikum habe einen anderen Zweck. Es solle jungen Menschen helfen, Berufe kennenzulernen, Interessen zu prüfen und bewusste Entscheidungen für Ausbildung, Studium und Beruf zu treffen.

Pro Jahr werden rund 7000 Orientierungspraktika absolviert, 90 Prozent davon in den Sommermonaten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
78
In Südtirol droht Wasserknappheit
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
67
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
55
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
Kommentare
45
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Kommentare
37
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 