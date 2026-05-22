Aktuelle Seite: Home > Politik > Pakistan bemüht sich weiter um Frieden im Iran
Straße von Hormuz bleibt einer der größten Streitpunkte

Pakistan bemüht sich weiter um Frieden im Iran

Freitag, 22. Mai 2026 | 12:28 Uhr
Straße von Hormuz bleibt einer der größten Streitpunkte
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Pakistan treibt seine Vermittlungsbemühungen im Krieg zwischen dem Iran und den USA voran. Innenminister Syed Mohsin Naqvi traf sich am Freitag in Teheran zu einer weiteren Gesprächsrunde mit dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi, wie halbamtliche Nachrichtenagenturen meldeten. Es gehe um die Erarbeitung eines Rahmenwerks zur Beilegung der Differenzen. Vor zwei Tagen habe Naqvi der iranischen Seite die jüngste Botschaft der US-Regierung überbracht.

US-Außenminister Marco Rubio hatte am Donnerstag gesagt, dass es bei den Gesprächen “einige gute Zeichen” gegeben habe. Er wolle jedoch nicht zu optimistisch sein und die Entwicklung der nächsten Tage abwarten. Eine Lösung sei ausgeschlossen, sollte Teheran ein Mautsystem in der Straße von Hormuz durchsetzen. Einem hochrangigen iranischen Insider zufolge haben sich die Positionen beider Seiten zwar angenähert. Die Urananreicherung im Iran sowie die Kontrolle über die Straße von Hormuz zählten jedoch weiterhin zu den größten Streitpunkten, sagte die Person der Nachrichtenagentur Reuters.

35 Schiffe passierten Straße von Hormuz

Nach iranischen Angaben sollen in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die Straße von Hormuz passiert haben. Dies sei in Koordination mit der Marine der iranischen Revolutionsgarden erfolgt, zitierte der iranische staatliche Rundfunk eine Mitteilung der Streitkräfte. Es handelte sich den Angaben nach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.

Teheran betont stets, die Straße von Hormuz sei nicht blockiert. Faktisch müssen sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und dürfen anschließend nur einen Korridor nahe der iranischen Küste passieren. Dafür verlangt die iranische Führung hohe Gebühren. Völkerrechtlern zufolge verstoßen solche Gebühren gegen das Recht auf Transitpassage.

Die Meerenge ist seit Ausbruch des Kriegs am 28. Februar für den Großteil der Schifffahrt faktisch gesperrt. Vor dem Krieg wurde rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen durch die Straße von Hormuz transportiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
76
In Südtirol droht Wasserknappheit
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
66
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
55
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
45
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Kommentare
36
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 