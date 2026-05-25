Hitzewelle, und derzeit kein Ende in Sicht

Von: luk

Bozen – Eine Hitzewelle wie im Hochsommer, und das im Mai. Das gibt es auch nicht jedes Jahr.

Erst seit wenigen Tagen macht sich das kräftige Hochdruckgebiet über Südtirol und Italien so richtig bemerkbar.

Doch bereits jetzt ächzen viele unter der Hitze. Die 30-Grad-Marke wurde längst gerissen und am Dienstag steigt das Thermometer in der Spitze sogar auf über 35 Grad an.

Hitzewarnung auch für Bozen

Das italienische Gesundheitsministerium hat daher für die kommenden Tage neue Hitzewarnungen ausgegeben. Für Dienstag wurde die Warnstufe in mehreren Städten erhöht, darunter auch in Bozen, wo die zweithöchste Stufe „orange“ gilt.

Die Bevölkerung, besonders ältere Menschen, wird aufgerufen, direkte Sonne zu meiden, ausreichend zu trinken und körperliche Anstrengungen zu reduzieren. In Bozen werden am Dienstag bis zu 35 Grad erwartet.

Kein Ende in Sicht

Laut dem Landesmeteorolgen Dieter Peterlin ist das der vorläufige Höhepunkt des heißen Hochdruckwetters. Doch auch in den Tagen danach gehen die Temperaturen höchstens um ein bis zwei Grad zurück.

Die Hitzewelle scheint aus heutiger Sicht also kein Ablaufdatum zu kennen. Bis zum Monatsende bleibt es in Südtirol auf jeden Fall hochsommerlich heiß.

Wie lange hält die Hitze im Mai an? Momentan ist kein Ende dieses heißes Hochdruckwetters in Sicht. Der vorläufige Höhepunkt ist morgen mit knapp über 35°, aber auch danach gehen die Temperaturen höchstens um 1-2 Grad zurück, es bleibt also bis zum Monatsende ungewöhnlich heiß. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 25, 2026

Das zeigt auch ein Blick auf die Wetterkarte. Am Dienstag scheint erneut verbreitet die Sonne vom meist wolkenlosen Himmel. Die Gewitterneigung geht nur stellenweise nach oben.

Mittwoch etwas labiler

Am Mittwoch wird es etwas labiler. Im Tagesverlauf bilden sich größere Quellwolken und daraus entwickeln sich auch ein paar Regenschauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen auch am Mittwoch bei 35 Grad.

Der Donnerstag verläuft sonnig mit ein paar Quellwolken am Nachmittag, es kommt nur vereinzelt zu einem gewittrigen Regenschauer.

Auch am Freitag scheint verbreitet die Sonne. Am Samstag gibt es voraussichtlich einen Wechsel aus Sonne, Wolken und örtlichen Regenschauern oder Gewittern.