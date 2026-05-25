Kleinflugzeug zerfetzt Schirm von Paragleiterin in der Luft – VIDEO

Von: luk

Glück im Unglück hatte eine Gleitschirmpilotin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinflugzeug am Samstag in Piesendorf (Pinzgau). Die 44-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf gestartet. Oberhalb der Pinzgauer Hütte kollidierte sie um 13.15 Uhr mit einer Cessna, die ein 28-jähriger Tiroler steuerte. Die Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und sicher landen. Sie wurde offenbar leicht verletzt.

Einsatzkräfte sprachen von großem Glück, dass der Unfall glimpflich ausgegangen ist. Der Pilot des Motorflugzeuges befand sich auf einem Alpenrundflug. Er habe der Paragleiterin nicht mehr ausweichen können, schilderte eine Polizeisprecherin. Der Gleitschirm wurde durch den Propeller des Motorfliegers stark beschädigt. Deshalb zog die erfahrene Paragleiterin den Rettungsschirm.

Der Pilot des Motorflugzeugs, der vom Glemmtal in Richtung Zell am See flog, konnte die Maschine am Flughafen Zell am See sicher landen. Er war von dort aus zu dem Rundflug gestartet. Der Gleitschirmpilotin war eine sichere Notlandung auf einer Forststraße gelungen. Anschließend wurde sie vom Team des Polizeihubschraubers “Libelle Oskar” aufgenommen und zum Flughafen Zell am See geflogen.

Gleitschirmpilotin leicht verletzt

Ersten Informationen zufolge blieb die Frau unverletzt. Am Sonntagnachmittag erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber der APA, dass die Gleitschirmpilotin offenbar leicht verletzt wurde. Sie habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Oberösterreicherin habe zum Unfallzeitpunkt entgegen ursprünglichen Angaben kein Flugmanöver durchgeführt. Die Frau sei geradeaus geflogen, als das Flugzeug von hinten kommend in den Gleitschirm geflogen sei, sagte die Sprecherin. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt.