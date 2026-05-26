Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter

Von: luk

Trient/Bozen – Die Nachfrage aus dem Ausland nach Ferienimmobilien in der Region Trentino-Südtirol wächst kräftig. Besonders Käufer aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Belgien und den USA interessieren sich zunehmend für Wohnungen und Häuser in den Alpenregionen.

Laut aktuellen Daten des Immobilienportals Gate-away.com stiegen die internationalen Anfragen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 44 Prozent. Vorgestellt wurden die Zahlen im Rahmen einer Veranstaltung des Immobilienverbandes FIAIP bei Confindustria Trient.

Gefragt sind vor allem Panoramawohnungen, Chalets, Einfamilienhäuser und Immobilien mitten in der Natur. Gleichzeitig achten viele Interessenten verstärkt auf Orte, die gut erreichbar sind und ganzjährig Lebensqualität bieten.

Südtirol legt besonders stark zu

Vor allem die Provinz Bozen verzeichnet einen deutlichen Sprung: Die Zahl der Anfragen stieg dort 2025 um mehr als 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Südtirol punktet laut der Analyse insbesondere im Premiumsegment, die Lage rund um die Dolomiten sowie mit hoher Dichte an Dienstleistungen.

Die Provinz Trient bleibt dennoch der wichtigste Anziehungspunkt für internationale Käufer und vereint mehr als die Hälfte aller Anfragen auf sich. Ausschlaggebend seien laut Experten vor allem die hohe Lebensqualität, gute Erreichbarkeit und touristische Angebote.

Kleine Berggemeinden immer gefragter

Besonders gefragt sind alpine Orte und kleinere Berggemeinden abseits der großen Städte. Zu den meistgesuchten Orten zählen unter anderem Brenner, Schnals, Tre Ville, Riva del Garda und Trient.

“Ausländische Käufer suchen zunehmend authentische Regionen mit hoher Lebensqualität und Naturerlebnis”, erklärt Mauro Caruso von Gate-away.com. Die Region Trentino-Südtirol habe dafür ideale Voraussetzungen und könne in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle auf dem internationalen Immobilienmarkt spielen.