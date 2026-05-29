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Warnstufe Orange

Waldbrandgefahr im Vinschgau besonders hoch

Freitag, 29. Mai 2026 | 15:02 Uhr
Waldbrand
Unsplash - Symbolbild
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Von: mk

Schlanders – Aufgrund der geringen Niederschläge der vergangenen Wochen und der hohen Temperaturen besteht derzeit im gesamten Landesgebiet eine erhöhte Waldbrandgefahr, Wind in einigen Tälern kann die Situation zusätzlich verschärfen.

Besonders hoch ist die Waldbrandgefahr derzeit im Vinschgau. Wie in ganz Südtirol herrschen dort derzeit überdurchschnittlich hohe Temperaturen, und der April war durch eine über zwei Wochen andauernde Wind-Phase geprägt. Deshalb sind die Böden, die Vegetation und die Waldbestände derzeit extrem trocken.

Am 29. Mai vermeldet das Forstinspektorat Schlanders mehr als 30 Grad Celsius Lufttemperatur, weniger als 30 Prozent Luftfeuchtigkeit und zehn bis 20 km/h Westwind, den sogenannten Oberwind.

Warnlagebericht des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz

Aufgrund dieser Situation und auch angesichts des erhöhten Verkehrsaufkommens aufgrund der angekündigten Brennersperre am Samstag, 30. Mai, sowie wegen des verlängerten Wochenendes mit dem Feiertag am Dienstag, 2. Juni, wurde im Warnlangebericht das Gefährdungspotential für Risiken durch Waldbrand mit der zweithöchsten Warnstufe Orange eingestuft.

Der Warnlagebericht für Naturereignisse ist online verfügbar unter: warnungen.provinz.bz.it

Bezirk: Vinschgau

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