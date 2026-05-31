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Für den Bergsteiger kam jede Hilfe zu spät

Tödlicher Kletterunfall an der Rotwand

Sonntag, 31. Mai 2026 | 09:34 Uhr
kerze trauer
fotolia.de/gentilik
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Von: lup

Fassatal – Im Rosengartengebiet ist am gestrigen Samstag ein 32-jähriger Kletterer tödlich verunglückt. Der Mann aus den Abruzzen, der im Trentino lebte, war gemeinsam mit einem Seilpartner auf der anspruchsvollen Kletterroute „Via Livanos“ in der Südwestwand der Rotwand unterwegs.

Medienberichten zufolge stürzte der Bergsteiger auf der zweiten Seillänge rund 30 Meter ab und prallte gegen die Felswand. Sein Kletterpartner setzte sofort den Notruf ab.

Die alarmierte Bergrettung aus dem Fassatal wurde mit dem Notarzthubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Für den 32-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unklar.

Die „Via Livanos“ zählt zu den bekanntesten und anspruchsvollsten Kletterrouten der Dolomiten. Die rund 500 Meter lange Route wurde 1953 erstbegangen und erfordert umfangreiche alpine Erfahrung.

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