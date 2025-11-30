Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Flucht vor Angreifern

Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder

Sonntag, 30. November 2025 | 09:02 Uhr
Rettungswagen wk
fotolia.de/EurekA_89 Gervasio S
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Hilfseinsatz von Freiwilligen des Weißen Kreuz nahm in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine schockierende Wendung. Drei Freiwillige, die Obdachlose vor der dem Ex-Alimarket-Gebäude in Bozen medizinisch versorgen sollten, wurden brutal zusammengeschlagen.

Die Sanitäter waren gerufen worden, um den Obdachlosen Hilfe zu leisten. Wie eines der Opfer später berichtete, eskalierte die Situation, als die betroffenen Personen aggressiv wurden. Die Angreifer waren stark alkoholisiert.

„Sie waren alle betrunken, einer von ihnen wollte um jeden Preis in die Notunterkunft und forderte einen Schlafplatz“, erklärte ein attackierter Freiwilliger laut einem Bericht von Alto Adige online. Die Mitarbeiter des Weißen Kreuz hätten versucht, die Obdachlosen zu beruhigen, doch die Lage sei außer Kontrolle geraten.

Die Sanitäter sahen sich gezwungen, sich in ihren Krankenwagen zu verbarrikadieren, um den Schlägen und Angriffen der Gruppe zu entgehen. Der Albtraum soll über 15 Minuten in der Dunkelheit gedauert haben.

Die Verletzten wurden nach dem Angriff selbst in das Bozner Krankenhaus gebracht. Dort wurden bei ihnen Prellungen und Quetschungen festgestellt. Sie konnten mit einer Prognose von zehn Tagen aus dem Spital entlassen werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
67
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
31
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
26
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
19
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Schrecken für Eigentümer: Plötzlich kampierten dort Fremde
15
Schrecken für Eigentümer: Plötzlich kampierten dort Fremde
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 