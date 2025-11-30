Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder

Von: mk

Bozen – Der Hilfseinsatz von Freiwilligen des Weißen Kreuz nahm in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine schockierende Wendung. Drei Freiwillige, die Obdachlose vor der dem Ex-Alimarket-Gebäude in Bozen medizinisch versorgen sollten, wurden brutal zusammengeschlagen.

Die Sanitäter waren gerufen worden, um den Obdachlosen Hilfe zu leisten. Wie eines der Opfer später berichtete, eskalierte die Situation, als die betroffenen Personen aggressiv wurden. Die Angreifer waren stark alkoholisiert.

„Sie waren alle betrunken, einer von ihnen wollte um jeden Preis in die Notunterkunft und forderte einen Schlafplatz“, erklärte ein attackierter Freiwilliger laut einem Bericht von Alto Adige online. Die Mitarbeiter des Weißen Kreuz hätten versucht, die Obdachlosen zu beruhigen, doch die Lage sei außer Kontrolle geraten.

Die Sanitäter sahen sich gezwungen, sich in ihren Krankenwagen zu verbarrikadieren, um den Schlägen und Angriffen der Gruppe zu entgehen. Der Albtraum soll über 15 Minuten in der Dunkelheit gedauert haben.

Die Verletzten wurden nach dem Angriff selbst in das Bozner Krankenhaus gebracht. Dort wurden bei ihnen Prellungen und Quetschungen festgestellt. Sie konnten mit einer Prognose von zehn Tagen aus dem Spital entlassen werden.