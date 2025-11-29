Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing

Von: luk

Sterzing – Am Samstag gegen 14.05 Uhr ist es im Eurospar in Sterzing zu einem Zwischenfall mit Pfefferspray gekommen. Dabei wurden sieben Personen – vier Frauen und drei Männer – verletzt. Alle Betroffenen klagten über unterschiedlich starke Reizungen der Atemwege und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus Sterzing gebracht. Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen.

Der Supermarkt wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend geräumt und blieb für rund eine Stunde geschlossen.

Vor Ort standen ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungs- und ein Krankentransportwagen des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Sterzing sowie die Carabinieri.

Ersten Informationen zufolge eskalierte in dem Supermarkt nahe der A22-Ausfahrt eine Auseinandersetzung zwischen Kunden. Dabei verlor eine Person die Beherrschung und setzte Pfefferspray frei.

Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen und werten Zeugenaussagen und Videomaterial aus, um den Auslöser des Streits und die verantwortliche Person zu ermitteln.