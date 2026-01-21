Klare Abfuhr für Trump

Von: luk

Washington D. C. – Ein Jahr nach Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit haben die Leserinnen und Leser ein eindeutiges Urteil gefällt. In der spontanen Online-Befragung zur Zwischenbilanz von „Trump 2.0“ überwiegt die Kritik klar: Eine große Mehrheit bewertet die bisherige Amtsführung des US-Präsidenten negativ.

Rund 78 Prozent der über 3.000 Teilnehmenden stuften Trumps zweite Amtszeit als „schlecht – eine Katastrophe für die USA und die Welt“ ein. Lediglich neun Prozent zeigten sich überzeugt und gaben an, Trump habe „sehr viel erreicht“. Weitere 14 Prozent zogen eine gemischte Bilanz mit einzelnen Erfolgen, aber auch gravierenden Problemen. Insgesamt beteiligten sich mehrere tausend Nutzerinnen und Nutzer an der Umfrage.

Die Ergebnisse spiegeln die kontroverse Wahrnehmung der vergangenen zwölf Monate wider. Trumps innenpolitischer Kurs mit zahlreichen Exekutivbefehlen, einem harten Vorgehen in der Migrationspolitik sowie tiefgreifenden Eingriffen in Verwaltung und Justiz polarisiert stark. Außenpolitisch sorgt die konsequente „America First“-Strategie für Spannungen mit Verbündeten und eine spürbare Verschiebung internationaler Beziehungen.

Während Anhänger auf Tempo und Durchsetzungsstärke verweisen, kritisieren Gegner wirtschaftliche Risiken, internationale Isolation und eine Schwächung demokratischer Institutionen.

In der Community spiegelt sich das Abstimmungsergebnis wieder. @Midnight schreibt etwa: “Doge, Epstein, Zölle, kriege, virale Hetzjagd, Überschreitung der Kompetenzen, Gossensprache uvm … wer sich mit dem letzten Jahr nur ein bisschen beschäftigt, kann nur ein Urteil haben.”

@Doolin findet: “…wenn der 🎃 nicht Präsident der USA wäre, sässe er schon längst in der Klapse…”

Und @Pacha erinnert daran, dass Donald Trump von den Amerikanern gewählt worden ist: “Trump ist der gewählte Präsident und er setzt das um was er seinen Wählern versprochen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern. Er ist ein knallharter Geschäftsmann, die Interessen seines Landes, seine America First Politik stehen ganz oben und Uschi kann ein Lied davon singen. Seine Art kann man jetzt gut oder schlecht finden aber im Gegensatz zu seinen Vorgängern sagt er es einem ehrlich ins Gesicht.”