Von: First Avenue

In einer Welt, in der Effizienz und Ästhetik Hand in Hand gehen müssen, bietet Biotitan.it die technologische Antwort für die Herausforderungen moderner Oberflächen. Als Pionier in der angewandten Nanotechnologie setzen wir neue Maßstäbe für Sicherheit, Hygiene und Werterhalt direkt hier in Südtirol.

Warum Biotitan für Ihr Unternehmen? Unsere Mission ist es, den Wirtschaftsstandort Südtirol durch Innovation stärker und wettbewerbsfähiger zu machen. Wir unterstützen die Hotellerie und mittlere Betriebe sowie die Industrie dabei, ihre Betriebskosten drastisch zu senken:

50 % Kostenersparnis: Unsere Beschichtungen reduzieren den Wartungsaufwand und die Reinigungskosten um die Hälfte.

Unsere Beschichtungen reduzieren den Wartungsaufwand und die Reinigungskosten um die Hälfte. Unfallkosten vermeiden und Versicherung Sparen durch Antirutsch-Technik: Verwandeln Sie gefährliche rutschige Marmor-Fliesen oder Betonböden in sichere Zonen, ohne die Optik zu verändern mit norm Garantie und Zertifikat.

Verwandeln Sie gefährliche rutschige Marmor-Fliesen oder Betonböden in sichere Zonen, ohne die Optik zu verändern mit norm Garantie und Zertifikat. Hygiene der Zukunft: Die VB SAFE Technologie eliminiert Bakterien und Viren aktiv und dauerhaft.

Die VB SAFE Technologie eliminiert Bakterien und Viren aktiv und dauerhaft. Nachhaltigkeit im Fokus: Durch selbstreinigende Oberflächen sparen wir enorme Mengen an Wasser und aggressiven Reinigungsmitteln.

Innovation mit Tradition Unsere Lösungen basieren auf langjähriger Forschung und sind bereits in zahlreichen Sektoren und bei vielen zufriedenen Kunden erfolgreich im Einsatz. Ob Sicherheit auf den Böden, Anti-Graffiti für Fassaden, Schutz für edlen Marmor oder selbstreinigende Fenster: Biotitan schützt die Substanz und schont die Ressourcen.

Wir laden Sie ein. Gemeinsam schaffen wir eine saubere, sichere und attraktive Umgebung, in der die Wartung nicht mehr zur Last, sondern zum strategischen Vorteil wird. Biotitan macht Innovation auf Oberflächen schöner und langlebiger mit weniger Aufwand.

Erfahren Sie mehr über unsere Projekte

Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich gerne an:

E-Mail: roland.mall@biotitan.it