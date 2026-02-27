Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”

Von: mk

Bozen – Die Spannungen zwischen den Koalitionspartnern innerhalb der Landesregierung nehmen nach der Demonstration gegen die sogenannte „Remigration“ am vergangenen Samstag in Bozen nicht ab. Im Gegenteil: Vizelandeshauptmann Marco Galateo lässt sich die Kritik von Landeshauptmann Philipp Achammer nicht gefallen und kontert erneut.

Galateo hatte im Zusammenhang mit der Gegenkundgebung erklärt, die Teilnehmer sollten jeweils „einen Migranten bei sich zu Hause aufnehmen“. Achammer verurteilte die Äußerungen des Fratelli d’Italia-Vertreters darauf scharf und meinte, es sei „völlig unwürdig für einen Vizelandeshauptmann, Menschen zu verhöhnen, die für die Verfassung und die Bürgerrechte auf die Straße gehen“.

Galateo, der sich derzeit in Krakau in Polen aufhält, wo er laut eigener Aussage „400 Jugendliche aus der Region im Rahmen des Projekts ‚Pro Memoria Auschwitz‘“ begleite, gießt nun weiter Öl ins Feuer: So habe er bei der Gegenkundgebung kein Wort über den Kampf gegen die illegale Einwanderung gehört. Genau diese sei jedoch für Menschenhandel verantwortlich, der die Kassen internationaler krimineller Organisationen fülle.

„Fratelli d’Italia hat zum ersten Mal in der Geschichte dieser Provinz einen Gemeinderat und später einen Stadtrat albanischer Nationalität gestellt. Er kam mit den illegalen Migrationsströmen der 1990-er Jahre, als die Menschen tatsächlich vor Krieg und Verfolgung flohen, sich jedoch erfolgreich in die Gesellschaft integrierten, bis er es selbst zu einem hohen institutionellen Amt brachte“, erinnert Galateo laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa.

„Wir lassen uns daher von niemandem belehren“, fügt der FdI-Vertreter hinzu, „weder vom linken Flügel der SVP noch von den Grünen oder dem PD. Diese können nun ihre Konsequenz unter Beweis stellen, indem sie sich für eine flächendeckende Aufnahme von Migranten im gesamten Landesgebiet einsetzen. Jeder soll seinen Teil beitragen, denn im Reden sind wir alle gut.“