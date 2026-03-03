Taschengeld: Fix oder an Bedingungen geknüpft?

Von: luk

Bozen – Taschengeld gehört für viele Familien zum Alltag. Es soll Kindern den Umgang mit Geld beibringen, Eigenverantwortung fördern und erste finanzielle Freiräume schaffen. Doch bei der konkreten Ausgestaltung scheiden sich manchmal die Geister: Soll das Taschengeld regelmäßig in fixer Höhe ausbezahlt werden – unabhängig von schulischen Leistungen oder Mithilfe im Haushalt? Oder ist es sinnvoller, die Auszahlung an bestimmte Bedingungen zu knüpfen?

Während Befürworter eines fixen Betrags argumentieren, dass Kinder so Verlässlichkeit und Budgetplanung lernen, sehen andere im leistungsbezogenen Taschengeld einen Anreiz für Engagement und Verantwortungsbewusstsein.

