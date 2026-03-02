Aktuelle Seite: Home > Chronik > Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen

Montag, 02. März 2026 | 11:54 Uhr
Bild einer Operationslampe
pixabay.com
Von: luk

Bozen – Im Fall des verstorbenen Kindes Domenico ist ein offener Streit über mögliche Behandlungsfehler entbrannt. Die Verteidiger der Herzchirurgin aus Neapel, die gemeinsam mit einem Kollegen die Organentnahme am Krankenhaus in Bozen durchgeführt hatte, weisen die im Raum stehenden Vorwürfe zurück und sehen die Verantwortung bei anderen Beteiligten.

In einer Stellungnahme erklären die Anwälte, es erscheine auffällig, dass die Rolle des OP-Personals in Bozen nicht berücksichtigt werde. Dieses habe auf Anfrage nach Eis für den Transport des entnommenen Organs angeblich kein herkömmliches Eis, sondern Trockeneis bereitgestellt. Und weiter: Dieses sei äußerlich nicht von normalem Eis zu unterscheiden, da es aber viel kälter sei, habe es das Spender-Herz beschädigt. Tatsächlich sei das Kühlmittel in einer Kunststoffbox in den OP-Saal gebracht worden. Dort sei die Chirurgin aus Neapel noch mit den letzten Schritten des Eingriffs beschäftigt gewesen.

Damit werfen die Verteidiger indirekt dem Personal des Krankenhauses in Bozen sowie dem involvierten Team aus Innsbruck Versäumnisse vor, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der Rechtsanwalt der Familie des verstorbenen Kindes, Francesco Petruzzi, wies die Darstellung der Verteidiger des Ärzte-Teams aus Neapel entschieden zurück. Er sieht die Schuldfrage klar beim Team aus Neapel und spricht von “zusammengeflickten und unbeholfenen Verteidigungen” und fordert “Stille und Anstand” statt öffentlicher Schuldzuweisungen. Seinerseits will er in Erfahrung bringen, wie viele derartige Operationen die süditalienische Ärztin bereits vorweisen kann. Außerdem stellt er die Frage, ob sie die Beschaffenheit des Eises nicht geprüft habe, bevor das Spender-Herz für den kleinen Domenico damit gekühlt wurde.

Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen und Verantwortlichkeiten dauern an.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

