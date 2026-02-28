Wanderin wird von Wolf angegriffen

Von: mk

Trient – Im Val di Rabbi im Trentino ist es am Freitagnachmittag zu einer unliebsamen Begegnung zwischen einer Wanderin und einem Wolf gekommen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa ist die Frau von dem Raubtier angegriffen und verletzt worden.

Wie die Landesverwaltung im Trentino selbst bekanntgab, ereignete sich der Zwischenfall in einem Waldstück, als die Frau völlig überraschend auf das Tier traf. Laut ihrer Zeugenaussage hat sie der Wolf an einem Bein gekratzt und ergriff anschließend sofort die Flucht.

Untersuchungen laufen

Die Frau konnte den Heimweg allein antreten und informierte darauf umgehend die zuständigen Behörden. Im Rahmen einer ersten Untersuchung, die die Forstwache an der Kleidung der Wanderin durchführte, konnten zunächst keine verwertbaren organischen Spuren, wie etwa Haare oder Speichel des Exemplars sichergestellt werden.

Um den Vorfall zweifelsfrei zu rekonstruieren und festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelte, wird das Forstkorps in den kommenden Stunden eine detaillierte Spurensuche am Ort des Geschehens durchführen.