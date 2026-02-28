Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals

Von: mk

Schnals – Traumhafte Pistenverhältnisse herrschen derzeit in der Alpin Arena Schnals. Bei strahlendem Sonnenschein präsentiert sich das Skigebiet aktuell von seiner schönsten Seite. Am Samstag startet zudem der Sessellift Teufelsegg in die Saison – bei perfekt präparierten Pisten.

Der Vierer-Sessellift gilt als zentrale Ader für ambitionierte Wintersportler im Schnalstal. Er erschließt einen der landschaftlich reizvollsten, aber auch fahrtechnisch schwierigsten Sektoren des Skigebiets.

Die dortigen zwei schwarzen Abfahrten gelten als Gradmesser für Technik und Ausdauer. Skifahrer haben dabei die Wahl: Entweder führt die Route zur exponiert gelegenen Teufelsegghütte oder in einer langen Abfahrt direkt zurück in den Talort Kurzras.

Für das Skigebiet markiert dieser Bereich ein Angebot für all jene, die das Besondere und die sportliche Herausforderung suchen.

Nach dem sportlichen Teil auf der Piste verlagert sich das Geschehen ins Tal. Ab 15.30 Uhr lädt die „Platzl Bar“ zu einer Mischung aus klassischem Après-Ski und moderner Festival-Atmosphäre.

Für die musikalische Gestaltung zeichnet DJ ELECTRIX verantwortlich, der mit Unterstützung von Red Bull live auf der Bühne stehen wird. Flankiert wird der Hauptact durch ein Set von DJ TORO, der als Special Support zusätzlich für Stimmung vor der Kulisse der Schnalstaler Dreitausender sorgen soll.

Das Event endet jedoch nicht damit. Später verlagert sich das Geschehen in das „Leo’s Pub“. Dort wird DJ ELECTRIX bei einer Aftershowparty das Finale des Veranstaltungstages bestreiten.