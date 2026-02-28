Aktuelle Seite: Home > Sport > Paralympische Flamme in Bozen: Zeichen der Leidenschaft für den Sport
Sieben Südtiroler gehen in zwei Sportarten auf Medaillenjagd

Paralympische Flamme in Bozen: Zeichen der Leidenschaft für den Sport

Samstag, 28. Februar 2026 | 08:34 Uhr
DSC_5500
LPA/Manuela Tessaro
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Mit einer Feier am Waltherplatz und einem Fackellauf durch die Innenstadt hat das Paralympische Feuer am 27. Februar in Bozen Halt gemacht. Nach dem Abschluss der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 stehen nun die Paralympischen Spiele an. Die Bewerbe dazu finden zwar nicht in Südtirol statt, doch insgesamt sieben Südtiroler Athleten nehmen an den Spielen für Menschen mit Behinderungen teil.

“Die Paralympischen Spiele und die Flamme sind ein Symbol für den Mut und für das Durchhaltevermögen, täglich Großes zu leisten. Paralympische Sportlerinnen und Sportler sind Vorbilder für die gesamte Gesellschaft, denn sie verschieben und überwinden Grenzen, jeden Tag – und ganz besonders während dieser Paralympischen Spiele”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Es sei eine große Ehre nun auch die Paralympische Flamme in Bozen zu empfangen, sagte der Landeshauptmann und rief dazu auf, diese Spiele ebenso begeistert zu verfolgen wie die Olympischen.

Der Landeshauptmann hatte am Abend, gemeinsam mit Sportlandesrat Peter Brunner, an der Feier zum Empfang der Paralympischen Flamme teilgenommen. “Die Sportbegeisterung war bereits in den vergangenen Wochen anlässlich der Olympischen Spiele im ganzen Land spürbar. Denn Sport schafft gemeinsame Momente der Freude und des Stolzes. Die Paralympischen Spiele sind wichtig für die Inklusion, ich freue mich aber auch auf tolle sportliche Leistungen und wünsche unseren Südtiroler Athleten alles Gute”, sagt Landesrat Brunner.

LPA/Manuela Tessaro – Unter den Fackelträgerinnen war auch Lisa Vittozzi, die bei den Olympischen Winterspielen in Antholz eine Gold- und in der Staffel eine Silbermedaille gewonnen hat.

Aus Südtirol nehmen sieben Athleten an den Spielen teil: Im Para-Eishockey gehen Christoph Depaoli, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch und Matteo Remotti Marnini für die italienische Nationalmannschaft aufs Eis, Emanuel Perathoner startet in den Snowboardbewerben.

Die Paralympischen Spiele beginnen am 6. März mit der Eröffnungsfeier in Verona. Erstmals organisiert wurde der Sportwettbewerb für Menschen mit körperlichen Behinderungen im Jahr 1948 in Stoke Mandeville in Großbritannien. Dort wird auch heute noch das Paralympische Feuer entzündet, welches anschließend eine Reise durch das gastgebende Land macht. Die Paralympische Flamme ist am 24. Februar in Stoke Mandeville entzündet worden und unter anderem in Bozen und Trient Halt macht. Vom 4. Bis 14. März finden Bewerbe in insgesamt sechs Sportarten statt, Südtirol ist kein Austragungsort. Den Abschluss der Paralympischen Spiele 2026 Mailand Cortina bildet eine Feier am 15. März in Cortina.

