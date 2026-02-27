Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene

Von: ka

Rom – In der wissenschaftlichen Zeitschrift Biological Conservation wurde eine italienische Studie veröffentlicht, die an 700 toten Tieren durchgeführt wurde und die weit über Italien hinaus für Aufsehen sorgt. Die Studie zeigt, dass 46,7 Prozent der untersuchten Tiere, also knapp die Hälfte, Merkmale von Hunden in ihrem Erbgut aufweisen. Dieses Ergebnis könnte weitreichende Folgen für den Schutzstatus des Wolfes haben, denn aus wildbiologischer Sicht sind nur „reinrassige” Wölfe „wertvoll”. Wolf-Hunde-Hybriden hingegen sind es kaum, da sie durch ihre Hunde-Gene das Wolfserbgut „verwässern”.

Die Kreuzungen zwischen Wolf und Hund haben in Italien ein sehr hohes Niveau erreicht, wodurch die genetische Unversehrtheit der Population der geschützten Spezies gefährdet wird. Laut einer Studie, die von Experten der zooprofilaktischen Forschungsinstitute von Latium und Toskana sowie Umbrien und Marken und der Universität La Sapienza in Rom durchgeführt und in der Zeitschrift Biological Conservation veröffentlicht wurde, könnte fast die Hälfte der Exemplare auf italienischem Staatsgebiet Spuren einer Durchmischung mit Hunden aufweisen. Diese Daten wurden durch die DNA-Analyse einer Stichprobe von 774 toten Tieren ermittelt. Davon wurden 748 zwischen 2020 und 2024 sowie 26 zwischen 1993 und 2003 gefunden. Bei 46,7 Prozent der untersuchten Individuen wurde eine Hybridisierung festgestellt.

Wie die Autoren selbst betonen, ist diese Stichprobe zwar wichtig, jedoch nicht unbedingt repräsentativ für die aktuelle Wolfspopulation in Italien, die auf etwa 3.500 Tiere geschätzt wird. Die Bergung der Kadaver sei „opportunistisch” erfolgt und der Fundort stimme nicht unbedingt mit dem Gebiet überein, in dem die Hybridisierung stattgefunden habe, so die Verfasser des Berichts. Es handelt sich jedoch um eine Auswertung einer großen Anzahl realer Proben, die von zooprofilaktischen Instituten, also öffentlichen Einrichtungen, verwaltet werden. Deshalb sollte das Ergebnis ernst genommen werden.

Innerhalb der Gesamtdaten lassen sich einige Unterteilungen der analysierten Exemplare feststellen: 29,5 Prozent werden als „jüngere” Hybriden – also erste Generationen und erste Rückkreuzungen – klassifiziert, 17,2 Prozent als introgressiert. Letzteres bedeutet ältere Rückkreuzungen mit schwächeren, aber dennoch vorhandenen Spuren. Das Vorhandensein einiger Hybriden der ersten Generation in der Stichprobe 2020–2024 wertet man außerdem als Zeichen dafür, dass die Hybridisierung nicht nur ein Erbe der Vergangenheit ist, sondern immer noch stattfindet.

Schätzungen zufolge könnten viele Fälle von Hybridisierung neun bis 16 Jahre vor dem Stichprobenzeitraum aufgetreten sein. Einige Fälle deuten jedoch auf eine Kontinuität des Prozesses hin. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die geografische Verteilung: Hybride und introgressierte Individuen sind auf der gesamten Halbinsel verbreitet. Dabei ist der Anteil neuerer Hybriden in einigen westlicheren Regionen wie der Toskana, Latium, Kampanien und Kalabrien höher als in verschiedenen östlichen Gebieten.

Was die Ursachen betrifft, scheint der Zusammenhang recht eindeutig zu sein. Die Hybridisierung zwischen Wolf und Hund wird als anthropogene introgressive Hybridisierung bezeichnet. Sie wird durch die hohe Verfügbarkeit von Hunden sowie durch ökologische und soziale Gegebenheiten begünstigt, welche die Wahrscheinlichkeit von Begegnungen zwischen Wölfen und Hunden – insbesondere mit streunenden oder verwilderten Hunden – erhöhen.

Somit steht die Frage der Streunerei in engem Zusammenhang mit der Zunahme der geschätzten Wolfspopulation im Land. Dies wirft jedoch die Frage auf, wie die geschätzten Populationszahlen zu bewerten sind. Wie viele dieser 3.500 Exemplare sind tatsächlich „echte” Wölfe und keine Kreuzungen? Wissenschaftler warnen jedenfalls davor, dass ohne eine wirksame Bewältigung des Problems die Gefahr eines „genetic swamping”, also einer fortschreitenden „Verwässerung” der Wolfspopulation bis hin zu einer vollständigen Vermischung, besteht. Dies würde die Erhaltung der wildlebenden Erblinie unmöglich machen.

In der wissenschaftlichen Forschungsarbeit wird auch der Faktor Zeit betont: Italien wird als Paradebeispiel dafür dargestellt, was passiert, wenn das Wildmanagement lückenhaft oder verspätet erfolgt. Die Autorengruppe, bestehend aus Rita Lorenzini, M. Aleandri, Antonella Pizzarelli, Lorenzo Attili, Massimo Biagetti, Carla Sebastiani und Paolo Ciucci, betont, dass die genetische Integrität unbedingt in die Bewertungen des Erhaltungszustands des Wolfes einfließen muss – insbesondere in einem europäischen Gesamtkontext, in dem der Schutzrahmen derzeit Gegenstand von Diskussionen und Überarbeitungen ist.

Die Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes, die bereits auf europäischer Ebene beschlossen wurde und den EU-Mitgliedstaaten nun zur Angleichung vorgelegt wurde, stützt sich auf die Annahme, dass die Populationen nach jahrzehntelangem Rückgang wieder wachsen und die Art heute nicht mehr gefährdet ist.

Italien hat das Verfahren zur Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes eingeleitet. Dadurch wird der Wolf von einer „streng geschützten” zu einer „geschützten” Art. In der Praxis bedeutet diese Änderung, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Pläne zur Eindämmung und Entnahme zu erstellen. Wenn jedoch auch Hybridwölfe in der Anzahl der gezählten Exemplare enthalten sind, ändern sich die Zahlen. Infolgedessen müsste unter Umständen die gesamte Argumentation geändert werden, auf der der Schutz des Canis lupus beruht.

Es stellt sich also die Frage, wie viele „reinrassige” Wölfe es in Italien – und damit auch in Südtirol – gibt und wie Hunde und Wölfe in Zukunft besser „auseinandergehalten” werden können.