Rund 30 Schüler mussten nach Hause

Bozen: Pfefferspray-Alarm in der Schule

Montag, 02. März 2026 | 15:38 Uhr
apa-pfefferspray
apa - Symbolbild
Von: luk

Bozen – Ein möglicher Einsatz von Pfefferspray während der Pause hat am Montagvormittag an der italienischen Wirtschaftsfachoberschule Cesare Battisti in Bozen für Aufregung gesorgt. Rund 30 Schülerinnen und Schüler zweier Klassen wurden vorsorglich nach Hause geschickt. Auch zwei Lehrpersonen klagten über Beschwerden.

Der Vorfall ereignete sich während der Pause. Mehrere Jugendliche berichteten plötzlich über ein Brennen im Hals sowie Reizungen der Atemwege. Daraufhin wurde schulintern Alarm ausgelöst. Aus Sicherheitsgründen entschied die Direktion, die betroffenen Klassen nach Hause zu entlassen.

Rettungskräfte und Feuerwehr rückten an, um die Situation zu überprüfen und die betroffenen Räumlichkeiten zu kontrollieren. Messungen und durchgeführte Analysen ergaben jedoch keine Hinweise auf gefährliche, dauerhaft in der Luft verbleibende Substanzen. Ein Transport ins Krankenhaus war in keinem Fall erforderlich.

Nach ersten Erkenntnissen gilt es als wahrscheinlich, dass ein Reizstoffspray – mutmaßlich Pfefferspray – während der Pause versprüht wurde. Ob es sich dabei um einen „Lausbubenstreich“ handelte, ist Gegenstand weiterer Abklärungen.

Die Schulleitung arbeitet derzeit an der Rekonstruktion des genauen Ablaufs.

Bezirk: Bozen

Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

