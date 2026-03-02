Aktuelle Seite: Home > Politik > Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Pahl: "Glaubwürdigkeit eingebüßt"

Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration

Montag, 02. März 2026 | 09:45 Uhr
IMG_20260228_171402_887
Franz Pahl
Von: luk

Bozen – In die Gegendemonstration vom Samstag in Bozen gegen die so genannte „Remigration“ hätte sich eine Gruppe mit Palästinenserfahnen gedrängt und damit die Demonstration für ihre politischen Zwecke missbraucht. Dies stellt der Vorsitzende der ehemaligen Mandatare der SVP, Franz Pahl, und sein Stellvertreter Hans Peter Munter , in einer Presseaussendung fest.

Die Palästinenserfahnen hätten das Bild der Demonstration bestimmt, als der Zug in der Brennerstraße, in der sich auch der SVP-Sitz befindet, länger anhielt. Die Veranstalter hätten die Palästinenserfahnen ohne Reaktion mit heimlichem Wohlwollen hingenommen. Die Demonstration hätte damit ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt, so Pahl. SVP-Vertreter hätten in gutem Glauben an der Demonstration teilgenommen, heißt es abschließend in der Presseaussendung.

