Kokain und Falschgeld im Stadtzentrum

Von: AP

Bozen – Die Carabinieri Bozen haben einen jungen Italiener festgenommen, der nicht nur mit Kokain dealt, sondern auch gefälschte Geldscheine im Wert von tausenden Euro zu Hause versteckt hielt.

Bereits seit mehreren Tagen hatten die Ermittler des Nucleo Investigativo der Carabinieri Bozen den jungen Mann im Visier. Er lebt bei seinen Eltern in einem Wohnviertel im Stadtzentrum. Im Zuge der Observierung dokumentierten die Beamten schließlich ein verdächtiges Treffen zwischen dem Verdächtigen und mehreren Jugendlichen. Daraufhin entschlossen sich die Beamten zum Eingreifen.

Bei der anschließenden Personen- und Hausdurchsuchung wurden die Ermittler fündig: rund 68 Gramm Kokain, zwei elektronische Feinwaagen sowie eine Bargeldsumme, die mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammt. Besonders brisant war jedoch ein weiterer Fund – 213 gefälschte 20-Euro-Scheine, sorgfältig in der Wohnung versteckt, mit einem Gesamtnennwert von 4.260 Euro. Die Blüten wiesen laut ersten Einschätzungen eine so hohe Qualität auf, dass sie problemlos in den normalen Zahlungsverkehr hätten eingeschleust werden können.

Der junge Mann wurde daraufhin wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Weiterverkaufs verhaftet und zusätzlich wegen Besitzes von Falschgeld angezeigt. Er wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft überstellt.