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Extreme Bedingungen

Beinhartes Training: Bergretter im Terra X Cube bei minus 20 Grad

Freitag, 08. Mai 2026 | 17:32 Uhr
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Bergrettung Südtirol - CNSAS
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Von: mk

Bozen – Vertreter der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS haben am heutigen Freitag eine aufsehenerregende Fortbildung der technischen und medizinischen Ausbilder im Terra X Cube in Bozen absolviert.

Unter extremen Bedingungen in der Kältekammer bei minus 20 Grad, Schnee und starkem Wind wurden die neuesten technischen Manöver getestet und trainiert.

Bergrettung Südtirol – CNSAS

Die Fortbildung findet halbjährlich statt und bietet den Bergrettern eine wertvolle Erfahrung, um Abläufe weiter zu optimieren und auch unter härtesten Bedingungen bestens vorbereitet zu sein.

Bezirk: Bozen

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