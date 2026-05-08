Beinhartes Training: Bergretter im Terra X Cube bei minus 20 Grad

Von: mk

Bozen – Vertreter der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS haben am heutigen Freitag eine aufsehenerregende Fortbildung der technischen und medizinischen Ausbilder im Terra X Cube in Bozen absolviert.

Unter extremen Bedingungen in der Kältekammer bei minus 20 Grad, Schnee und starkem Wind wurden die neuesten technischen Manöver getestet und trainiert.

Die Fortbildung findet halbjährlich statt und bietet den Bergrettern eine wertvolle Erfahrung, um Abläufe weiter zu optimieren und auch unter härtesten Bedingungen bestens vorbereitet zu sein.