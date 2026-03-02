Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Die Zwei-Euro-Marke ist in Sichtweite

Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an

Montag, 02. März 2026 | 16:28 Uhr
Einmal mehr dämpfen geringere Spritpreise die Inflation
APA/APA/dpa/Uwe Lein
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Wie bereits vorhergesehen, lassen die Folgen der Eskalation im Nahen Osten auch Südtirol nicht aus: Rund um Bozen sind die Spritpreise zu Wochenstart auf knapp zwei Euro pro Liter gestiegen.

Sollte die geopolitische Lage weiter angespannt bleiben, könnten die hohen Treibstoffkosten auch auf andere Konsumgüter durchschlagen.

Dabei ist noch kein Ende der Fahnenstange erreicht. Experten zufolge könnten die Spritpreise um rund 35 Cent pro Liter in die Höhe schnellen – je nachdem, wie die Lage rund um den Iran weitergeht.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 10 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
92
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Kommentare
76
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Kommentare
47
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
32
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Eskalation im Golf: US-Stützpunkte in Italien in Alarmbereitschaft
Kommentare
21
Eskalation im Golf: US-Stützpunkte in Italien in Alarmbereitschaft
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 