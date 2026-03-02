Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an

Von: luk

Bozen – Wie bereits vorhergesehen, lassen die Folgen der Eskalation im Nahen Osten auch Südtirol nicht aus: Rund um Bozen sind die Spritpreise zu Wochenstart auf knapp zwei Euro pro Liter gestiegen.

Sollte die geopolitische Lage weiter angespannt bleiben, könnten die hohen Treibstoffkosten auch auf andere Konsumgüter durchschlagen.

Dabei ist noch kein Ende der Fahnenstange erreicht. Experten zufolge könnten die Spritpreise um rund 35 Cent pro Liter in die Höhe schnellen – je nachdem, wie die Lage rund um den Iran weitergeht.