Wie wird sich Trumps Krieg gegen den Iran auf die Ukraine auswirken?

Von: ka

Kiew/Moskau/Washington – Die ukrainische Führung zeigt sich offiziell erfreut darüber, dass die USA den nach China wichtigsten Verbündeten Russlands, den Iran, bekriegen. In Kiew ist man jedoch besorgt, dass der Flächenbrand im Nahen Osten dem osteuropäischen Land, das mit dem Rücken zur Wand steht, schaden könnte.

Während der rapide steigende Ölpreis neues Geld in Putins klamme Kriegskasse spült, verliert der Ukraine-Krieg an Aufmerksamkeit. Besonders bitter für die Ukraine ist, dass gegen den Iran ausgerechnet jene modernsten US-Waffen zum Einsatz kommen, die die Ukraine so dringend benötigen würde, die ihr von Donald Trump jedoch vorenthalten werden. Während Kiew auf einen raschen US-Sieg hofft, träumt man in Moskau davon, dass der Krieg im Nahen Osten möglichst lange dauert und viele Staaten hineingezogen werden. Dies würde dem Kreml im erhofften „Deal” mit Trump gute Karten bescheren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gehörte zu den ersten Staatschefs weltweit, die den am 28. Februar begonnenen Krieg der USA und Israels gegen den Iran unterstützten. Für die Ukraine war diese Entscheidung nachvollziehbar. Der Iran ist ein Verbündeter des Kremls, der Russlands Aggression gegen die Ukraine unterstützt und Moskau mit Drohnen beliefert hat.

„Der Iran steht effektiv auf der Seite Russlands”, erklärte Oleksandr Merezhko, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des ukrainischen Parlaments, der Zeitung Kyiv Independent. „In gewisser Weise ist der Iran sogar ein Mitwirkender an der Aggression Russlands, da er Drohnen liefert. Dies ist ein Verbündeter Russlands, der Russland dabei hilft, uns zu töten.“ Laut Merezhko ist der Iran somit effektiv ein Mitglied einer „Achse des Bösen“, zu der auch Russland und Nordkorea gehören.

Laut Analysten versucht Selenskyj darüber hinaus, sich bei US-Präsident Donald Trump beliebt zu machen und zu zeigen, dass die Ukraine ein verlässlicher Verbündeter ist. „Wir unterstützen die Vereinigten Staaten bei dieser Kriegsoperation, um unsere partnerschaftliche Haltung gegenüber den USA zu demonstrieren und die objektiven Widersprüche auszunutzen, die zwischen den USA und Russland entstehen“, sagte der Politologe Wolodymyr Fesenko dem Kyiv Independent. Russland sei ein Verbündeter des Iran, weshalb die Ukraine zeigen wolle, dass sie auf der Seite der Vereinigten Staaten stehe.

Ob diese Strategie aufgeht, ist jedoch unklar. Bislang hat Trumps Feindseligkeit gegenüber russischen Verbündeten wie dem Iran und Venezuela seine Beziehung zum Kreml nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus zögert Trump, Moskau zu verärgern, indem er in den Friedensgesprächen eine deutliche pro-ukrainische Haltung einnimmt.

Ein Krieg im Iran könnte sich unterdessen negativ auf die Ukraine auswirken, indem er die Aufmerksamkeit Washingtons ablenkt und dessen Ressourcen erschöpft. Dies könnte auch das Ende der Waffenverkäufe der USA an Kiew bedeuten. „Wenn das islamistische Regime nicht gestürzt wird – und die Chancen dafür stehen derzeit nicht gut –, stehen wir vor einem langwierigen Konflikt, der Rüstungsressourcen von der Ukraine abziehen wird“, betont Ryhor Nizhnikau, Russland-Experte am Finnischen Institut für Internationale Angelegenheiten, gegenüber Kyiv Independent. „Je länger der Krieg dauert und je mehr regionale Instabilität er mit sich bringt, desto schlimmer wird es für die Ukraine.“

Der Kriegseinsatz war bisher ein Erfolg für die USA und Israel. Die gemeinsamen Streitkräfte haben den obersten Führer des Iran, Ali Khamenei, getötet und geben an, auch Dutzende andere hochrangige iranische Militärs, Politiker und Beamte getötet zu haben. Trump hat das Ziel ausgegeben, die Raketen- und Militärkapazitäten des Iran zu zerstören, dem Land den Erwerb von Atomwaffen zu verhindern und das Mullah-Regime zu stürzen. Militärexperten sind jedoch ziemlich einhellig der Meinung, dass es schwierig sein wird, diese Ziele zu erreichen. Dies könnte zu einem langwierigen Konflikt führen, der sich negativ auf die Ukraine auswirken würde.

„Ich glaube nicht, dass die militärische Operation das Regime stürzen wird“, sagt Neil Quilliam, Nahost-Experte bei Chatham House, gegenüber der Zeitung Kyiv Independent. „Das Regime verfügt über eine sehr starke Basis, und der Staat hat über vier Jahrzehnte lang starke Institutionen aufgebaut, die wahrscheinlich Bestand haben werden. Trump könnte den Militäreinsatz unterbrechen, um das Regime zu neuen Verhandlungen zu bewegen. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass das Regime an den Verhandlungstisch zurückkehrt und kapituliert, da es ums Überleben kämpft und versuchen wird, den Angriff zu überstehen.“

Aron Lund, Nahost-Analyst bei Century International, warnt ebenfalls davor, „davon auszugehen, dass die Vereinigten Staaten und Israel das Regime stürzen werden”. Gegenüber Kyiv Independent erklärt er: „Ohne einen Bodenangriff oder einen größeren internen Aufstand sehe ich keine Möglichkeit, dieses Regime zu stürzen.“ Trump weist immer wieder auf ein Szenario wie in Venezuela als ideales Ergebnis hin. Das würde bedeuten, dass er Vereinbarungen mit dem derzeitigen Regime und mit Khameneis Nachfolger treffen würde – nicht mit einer von der Opposition geführten Regierung.

Einige hoffen, dass ein Krieg im Iran einen Keil zwischen die USA und Russland treiben könnte. Die Ukraine könnte davon profitieren, wenn der Krieg die Position der Kreml-kritischen Falken in der Trump-Regierung stärkt, da Russland ebenfalls eine Diktatur ist und ein Verbündeter Teherans.

Bislang gibt es jedoch wenig Grund, dies anzunehmen. „Es wäre zwar logisch, dass der Krieg im Iran diejenigen in Trumps Team stärkt, die eher pro-ukrainisch und anti-russisch eingestellt sind, aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird“, betont Quilliam. „Ich glaube nicht, dass Trumps Team in der Lage sein wird, die Parallelen zwischen den beiden Themen zu erkennen und die gleiche Schlussfolgerung zu ziehen.“

Jenny Mathers, Dozentin für Internationale Politik an der britischen Aberystwyth University, argumentiert außerdem, dass die Trump-Administration „seit einiger Zeit feindselig gegenüber dem Iran eingestellt ist, was sich aber offenbar nicht auf ihre Bereitschaft auswirkt, Russlands Standpunkt in der Ukraine-Frage zu unterstützen“.

Wolodymyr Fesenko, Experte und Ratgeber der ukrainischen Regierung, sagt: „Was Trump in Bezug auf den Iran oder Venezuela tun kann, wird er in Bezug auf China und Russland nicht tun können.“ „Ich würde nicht erwarten, dass sich die Verhandlungsposition der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Ukraine ändern wird. Aber es werden Risse in der gegenseitigen Wahrnehmung zwischen Trump und Putin sichtbar werden, und diese werden immer zahlreicher.“

Es gibt jedoch Bedenken, dass eine Militäraktion der USA und Israels gegen den Iran negative Auswirkungen auf die Ukraine haben könnte. „Die Aufmerksamkeit der internationalen Medien wird sich definitiv viel stärker auf den Nahen Osten richten. Auch die Auswirkungen des Kriegs auf die US-Gesellschaft und -Politik werden Thema sein. Dadurch wird weniger Raum für die Berichterstattung über den Krieg Russlands in der Ukraine bleiben“, sagt Mathers. „Wenn der Konflikt in den kommenden Tagen oder Wochen nicht einfach abklingt, werden die größere Unsicherheit und Instabilität im Nahen Osten auch die Aufmerksamkeit und Ressourcen der USA binden – möglicherweise in großem Umfang und für einige Zeit.“

Der Krieg gegen den Iran hat bereits jetzt Auswirkungen auf die trilateralen Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA. Selenskyj erklärte am 2. März gegenüber Journalisten, dass es aufgrund der iranischen Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate noch nicht möglich sei, die für den 5. und 6. März in Abu Dhabi geplante Gesprächsrunde zu bestätigen.

Ein weiterer potenzieller Nachteil für die Ukraine ist, dass der Krieg die Lieferung von US-Waffen nach Kiew beeinträchtigen könnte. „Dieses Thema beschäftigt uns natürlich, und deshalb stehen wir in Kontakt mit unseren Partnern“, sagte Selenskyj am 2. März. „Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, aber wir sind uns bewusst, dass ein längerer Krieg Auswirkungen auf die uns zur Verfügung stehenden Luftabwehrkapazitäten haben wird.”

Jamie Shea, Verteidigungs- und Sicherheitsanalyst bei Chatham House, äußerte sich ähnlich: „Wenn der Krieg der USA gegen den Iran noch einige Zeit andauert, könnte dies die Fähigkeit der Europäer beeinträchtigen, Waffen, insbesondere Luftabwehrsysteme, aus den USA zu kaufen, um sie nach Kiew weiterzuleiten. Denn die USA haben zusätzliche Luftabwehrsysteme in den Nahen Osten entsandt, um ihre Stützpunkte zu schützen.“

Ein weiterer Teil des Puzzles ist die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Militärhilfe des Iran für Russland haben könnte. Während der groß angelegten Invasion hat der Iran Russland mit Shahed-Kampfdrohnen unterstützt, die ständig für Angriffe auf ukrainische Städte eingesetzt werden. Analysten sagen jedoch, dass Russland diese Drohnen derzeit selbst produziert und die Hilfe des Iran nicht mehr benötigt.

„Ich bin skeptisch, ob dies große Auswirkungen auf die Ukraine haben wird, da die Iraner keine nennenswerte materielle Unterstützung mehr leisten“, so Matthew Savill, Direktor für Militärwissenschaften am Royal United Services Institute, gegenüber Kyiv Independent. „Die Russen haben die Produktion ihrer Geran-Kopien der Shahed ausgeweitet. Die bedeutendere Unterstützung kommt von chinesischen Komponenten, die die russischen Kriegsanstrengungen unterstützen.“

Ein weiterer negativer Faktor sind die durch den Krieg bedingten höheren Ölpreise. „Der Ölpreis könnte auf 100 Dollar pro Barrel oder sogar noch höher steigen”, sagte Fesenko. „Das ist gefährlich für uns, da Russland davon profitieren könnte. Es würde zusätzliche Öleinnahmen für Russland bedeuten – und genau das ist die Hauptfinanzierungsquelle für den Krieg.“

Zwar kann Russland das Ölangebot nicht erhöhen, da die veralteten Förderanlagen des Landes dazu führen, dass die Förderung zum ersten Mal seit Jahren unter zehn Millionen Barrel pro Tag sinkt. Der Kreml verfügt jedoch über eine Vielzahl von Tankschiffen der berüchtigten „Schattenflotte”, die mit mindestens 150 Millionen Barrel weltweit auf See vor Anker liegen.

Mit seinem „geparkten” Rohöl sieht Putin im Nahostkrieg nun eine einmalige Gelegenheit, sich als Retter der internationalen Märkte zu präsentieren. Die Botschaft des Kremls, auch an die Vereinigten Staaten, ist klar: Lasst uns unser Öl und Gas verkaufen, um einen Anstieg der Weltmarktpreise abzufedern und zu verhindern, dass eure Wähler im Westen von der Inflation getroffen werden. Kirill Dmitriev, der Gesandte des Kreml-Herrschers, hat dies gestern in einem Beitrag auf X, über den der Kreml mittlerweile seine Präferenzen mitteilt, direkt zum Ausdruck gebracht.

„Es ist an der Zeit, langfristige Verträge für russisches Flüssigerdgas abzuschließen, um eine diversifizierte und ausgewogene Versorgungsbasis aufzubauen.“ schrieb er. Sarkastisch fügte er mit einem Verweis auf die von den Spitzenpolitikern in Brüssel verfolgten Sanktionen hinzu: „Schade, dass Ursula (von der Leyen, Anm. d. Red.) und Kaja (Kallas, Anm. d. Red.) am Ende der Schlange stehen. Sie sind ein Beispiel dafür, welche negativen Folgen kurzsichtige Politik und mangelnde Diversifizierung haben können.“

Putin, der wegen der hohen Verluste und der mangelnden Fortschritte an der Front zunehmend unter Druck gerät, hofft, dass die Mullahs, denen er nicht helfen kann, lange durchhalten und ihre Haut den USA möglichst teuer verkaufen. Ein Szenario, das Analysten zufolge eine ernstzunehmende Wahrscheinlichkeit besitzt und vor dem man sich in der Ukraine zu Recht fürchtet.