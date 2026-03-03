Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke

Von: luk

Bozen – In der Industriezone von Bozen hat sich am Montag ein schwerer Fahrradunfall ereignet. Ein 50-jähriger Mann prallte in der Galileistraße gegen eine Schranke und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Der Unfall geschah in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums Twenty. Nach ersten Informationen war der Mann mit seinem Fahrrad unterwegs und fuhr im Windschatten eines Linienbusses der Linie 111 vom Bereich der Rombrücke in Richtung Industriezone. Auf einer eigenen Spur ist es Bussen dort möglich, die Galileistraße zu kreuzen. Ein Schranksystem verhindert die Einfahrt von anderen Verkehrsteilnehmern.

Offenbar bemerkte der Radfahrer nicht, dass sich die Schranke unmittelbar hinter dem Bus wieder senkte. In der Folge prallte er gegen die Barriere und stürzte. Dabei erlitt der 50-Jährige schwere Verletzungen am Kopf.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus von Bozen eingeliefert.