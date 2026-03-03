Aktuelle Seite: Home > Chronik > Minderjähriger mit Drogen im Walter Park aufgespürt
Polizei mit Spürhunden unterwegs

Minderjähriger mit Drogen im Walter Park aufgespürt

Dienstag, 03. März 2026 | 16:40 Uhr
IMG-20260303-WA0013
Von: luk

Bozen – Erneut hat die Quästur Schwerpunktkontrollen in der Südtiroler Landeshauptstadt veranlasst. Die Maßnahmen wurden vom Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, angeordnet.

An dem koordinierten Einsatz waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Stadtpolizei und Finanzpolizei beteiligt. Unterstützt wurden die Ordnungshüter von einer Drogenhundestaffel der Finanzwache.

Die Kontrollen erstreckten sich auf Beherbergungsbetriebe, öffentliche Lokale sowie als sensibel eingestufte Bereiche im Stadtgebiet. In mehreren Unterkünften wurden administrative und organisatorische Unregelmäßigkeiten festgestellt und beanstandet.

Bei mobilen Kontrollen im Stadtgebiet trafen die Einsatzkräfte zudem mehrere Personen mit geringen Mengen an Betäubungsmitteln für den Eigengebrauch an. In mehreren Fällen wurde Haschisch sichergestellt und Verwaltungsanzeigen nach Artikel 75 des Drogengesetzes erstattet. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Drogenhundestaffel, die versteckte Substanzen aufspürte.

Im Einkaufszentrum „Walter Park“ wurde bei einem Minderjährigen eine größere Menge Haschisch und Marihuana gefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt, der Jugendliche den Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem wurde ein junger Mann marokkanischer Herkunft wegen schweren Diebstahls in einem Geschäft angezeigt. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

In einem Gastbetrieb entdeckten die Exekutivbeamten in den Außenbereichen über 36 Gramm Haschisch, die gegen Unbekannt beschlagnahmt wurden. Auch hier wurden weitere Verwaltungsverstöße festgestellt.

Ein Mann wurde zur Identifizierung in die Quästur gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen bestand. Er wurde wegen Missachtung der Maßnahme angezeigt.

Bezirk: Bozen

