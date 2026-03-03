Aktuelle Seite: Home > Chronik > Koks im Wert von 80.000 in Untermais beschlagnahmt
Finanzpolizei schlägt in Meran zu

Koks im Wert von 80.000 in Untermais beschlagnahmt

Dienstag, 03. März 2026 | 09:49 Uhr
Drogen Untermais
Finanzpolizei
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Die Finanzpolizei hat einen Mann wegen Drogenhandels festgenommen und 914 Gramm Kokain beschlagnahmt. Der Albaner, der in Meran ansässig ist, war bereits vorbestraft – bislang allerdings nur wegen geringfügiger Vergehen in Zusammenhang mit Drogen.

Den Ordnungshütern ist der Mann aufgefallen, als er auf seinem Fahrrad in eine fremde Garage in Untermais fuhr. Der Verdächtige hatte die Garage weder gemietet, noch stand sie in Verbindung zu seiner eigenen Wohnung.

Die Ermittler durchsuchten die Garage und stießen auf 914 Gramm Kokain, die bereits verkaufsfertig in kleinere Portionen verpackt waren. Die Drogen wurden sichergestellt – ebenso wie 2.750 Euro in bar, die sich in der Tasche einer Jeans befanden, die in einem Schrank in der Garage hing. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Erlös aus dem Verkauf von Drogen handelt.

Der Mann wurde unterdessen ins Bozner Gefängnis überstellt. Wäre das Kokain auf der Straße verkauft worden, hätte es den Ermittlern zufolge einen Ertrag von rund 80.000 Euro eingebracht.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
97
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
88
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
56
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
38
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Kommentare
24
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 