Koks im Wert von 80.000 in Untermais beschlagnahmt

Von: mk

Meran – Die Finanzpolizei hat einen Mann wegen Drogenhandels festgenommen und 914 Gramm Kokain beschlagnahmt. Der Albaner, der in Meran ansässig ist, war bereits vorbestraft – bislang allerdings nur wegen geringfügiger Vergehen in Zusammenhang mit Drogen.

Den Ordnungshütern ist der Mann aufgefallen, als er auf seinem Fahrrad in eine fremde Garage in Untermais fuhr. Der Verdächtige hatte die Garage weder gemietet, noch stand sie in Verbindung zu seiner eigenen Wohnung.

Die Ermittler durchsuchten die Garage und stießen auf 914 Gramm Kokain, die bereits verkaufsfertig in kleinere Portionen verpackt waren. Die Drogen wurden sichergestellt – ebenso wie 2.750 Euro in bar, die sich in der Tasche einer Jeans befanden, die in einem Schrank in der Garage hing. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Erlös aus dem Verkauf von Drogen handelt.

Der Mann wurde unterdessen ins Bozner Gefängnis überstellt. Wäre das Kokain auf der Straße verkauft worden, hätte es den Ermittlern zufolge einen Ertrag von rund 80.000 Euro eingebracht.