Deutscher Kanzler trifft Trump im Weißen Haus

Von: APA/dpa

Drei Tage nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran trifft Deutschlands Kanzler Friedrich Merz am Dienstag in Washington US-Präsident Donald Trump. Der zweite Besuch von Merz im Weißen Haus seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten war schon länger geplant. Der Krieg im Nahen Osten dürfte das Treffen im Oval Office, dem Büro des Präsidenten, nun dominieren. Deutschland ist an den Angriffen wie die anderen europäischen NATO-Verbündeten der USA nicht beteiligt.

Merz hat am Sonntag auf die Risiken einer Ausweitung des Kriegs hingewiesen und Zweifel daran geäußert, ob auf diese Weise ein Machtwechsel herbeigeführt werden kann. Er äußerte aber auch Verständnis für die Militäraktion und verzichtete auf Kritik.

Nach dem Gespräch im Oval Office ist ein Mittagessen mit Trump geplant. Ursprünglich war erwartet worden, dass es vor allem um den Zollstreit mit den USA, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die China-Politik gehen würde. Diese Themen könnten weiterhin angesprochen werden.