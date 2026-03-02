Aktuelle Seite: Home > Politik > Deutscher Kanzler trifft Trump im Weißen Haus
Deutscher Kanzler zu Besuch bei US-Präsident Trump

Deutscher Kanzler trifft Trump im Weißen Haus

Montag, 02. März 2026 | 21:30 Uhr
Deutscher Kanzler zu Besuch bei US-Präsident Trump
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Drei Tage nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran trifft Deutschlands Kanzler Friedrich Merz am Dienstag in Washington US-Präsident Donald Trump. Der zweite Besuch von Merz im Weißen Haus seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten war schon länger geplant. Der Krieg im Nahen Osten dürfte das Treffen im Oval Office, dem Büro des Präsidenten, nun dominieren. Deutschland ist an den Angriffen wie die anderen europäischen NATO-Verbündeten der USA nicht beteiligt.

Merz hat am Sonntag auf die Risiken einer Ausweitung des Kriegs hingewiesen und Zweifel daran geäußert, ob auf diese Weise ein Machtwechsel herbeigeführt werden kann. Er äußerte aber auch Verständnis für die Militäraktion und verzichtete auf Kritik.

Nach dem Gespräch im Oval Office ist ein Mittagessen mit Trump geplant. Ursprünglich war erwartet worden, dass es vor allem um den Zollstreit mit den USA, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die China-Politik gehen würde. Diese Themen könnten weiterhin angesprochen werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
95
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
65
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
41
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
37
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Kommentare
24
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 