Dutzende Tiere wurden getötet – mehrere Feuerwehren im Einsatz

Großer Brand in Mastbetrieb in Avio

Montag, 02. März 2026 | 21:56 Uhr
Großbrand in Avio
Avio – In einem Großmastbetrieb in Avio, südlich von Rovereto, kam es am Montagabend zu einem verheerenden Brand. Die Berufsfeuerwehr von Trient rückte zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren von Mori, Avio, Rovereto, Trient und Ala mit einem großen Aufgebot an Fahrzeugen und Personal zum Einsatzort aus. Auf dem Hof werden Kühe und Bullen gezüchtet. Die Flammen waren sogar von der A22 aus sichtbar.

Am späten Nachmittag des 2. März brach auf dem landwirtschaftlichen Betrieb „Monte Stivo” in Avio, wo Vieh gezüchtet wird, ein Großbrand aus. Die Flammen sollen von einem Traktor ausgegangen und auf das Futterlager übergegriffen sein. Dadurch war sofort ein Teil des Gebäudes betroffen, sodass ein sofortiges und koordiniertes Eingreifen der Rettungskräfte erforderlich wurde. Dutzende Tiere sind im Feuer ums Leben gekommen, andere erlitten schwere Verbrennungen.

Eine beißende Rauchwolke breitete sich über ein großes Gebiet aus. Der Bürgermeister von Ala forderte alle auf, die Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern noch an.

