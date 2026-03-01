Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj: Haben den Winter überstanden
Selenskyj: Haben den Winter überstanden

Sonntag, 01. März 2026 | 22:24 Uhr
Von: APA/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Ende des vierten Kriegswinters und den damit verbundenen Widerstand gegen die russischen Angriffe auf das Energiesystem seines Landes begrüßt. “Heute ist der Tag, an dem jeder von uns mit Fug und Recht sagen kann: Wir haben diesen Winter überstanden, den schwierigsten seit Beginn des Krieges”, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am ersten Tag des meteorologischen Frühlings.

“Die Russen wollten diesen Winter zur Vernichtung der Ukraine und der Ukrainer nutzen, aber die Ukraine hat nicht nachgegeben”, hieß es weiter. Russland habe in einem der größten Angriffe am 6. Dezember über 700 Ziele attackiert, danach folgten regelmäßige Angriffe gegen diverse Objekte zur Energieversorgung. “Kein Volk hat solche Prüfungen durchgemacht”, sagte Selenskyj. “Die Ukrainer haben auch das überwunden.”

Mit diesen Angriffen, die die Versorgung mit Wasser, Strom und Wärme teilweise unterbrachen, versuchten die russischen Streitkräfte, die ukrainische Zivilbevölkerung massiv unter Druck zu setzen. Durch die russischen Attacken mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern kam es zu stundenlangen Stromabschaltungen in verschiedenen Landesteilen, die die ukrainischen Reparaturtrupps vor schwere Aufgaben stellten.

