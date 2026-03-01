Präsident: Tötung Khameneis ist “Kriegserklärung an Muslime”

Von: APA/AFP/Reuters

Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei bei US-israelischen Angriffen als eine “Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt ” bezeichnet. Der Iran betrachte es als “seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen”, fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu.

Israel und die USA hatten Samstag früh eine massive Welle von Luftangriffen gegen die Islamische Republik gestartet. “Ali Khamenei wurde in einer präzisen, groß angelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären”, hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs am Sonntag.

Bei den Luftangriffen Israels und der USA auf den Iran wurde laut örtlichen Medien auch der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mousavi, getötet. Im Staatsfernsehen wurde am Sonntag der Name Mousavis gemeinsam mit den Namen anderer getöteter hochrangiger Vertreter genannt. Zuvor war bereits der Tod des Anführers der iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Pakpour, und des Vorsitzenden des nationalen Verteidigungsrats, Ali Shamkhani, gemeldet worden.

Wie das Staatsfernsehen weiter berichtete, wurden die Verantwortlichen “während einer Sitzung des Verteidigungsrates” getötet. Weitere Namen würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, hieß es.

Iran: Pläne der USA und Israels vereitelt

“Die USA und Israel haben sich verkalkuliert und wollten mit gezielten Angriffen auf militärische Einrichtungen und der Tötung hochrangiger Funktionäre Unruhe und einen Machtwechsel im Iran auslösen”, sagte der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Larijani, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna am Sonntag. Die Bevölkerung habe jedoch geschlossen reagiert und diese Pläne vereitelt, behauptete er. Zudem kündigte Larijani die Bildung eines vorübergehenden Führungsrates an.

Der Geistliche Alireza Arafi wurde der Nachrichtenagentur Isna zufolge in den Führungsrat berufen. Das Gremium nehme die Aufgaben des Obersten Führers wahr, bis der Expertenrat einen Nachfolger gewählt habe. Arafi bilde zusammen mit Präsident Pezeshkian und Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i die vorübergehende Staatsspitze.

Radikale Palästinenserorganisationen verurteilen Tötung Khameneis

Die radikalislamische Hamas verurteilte die Tötung Khameneis als ein “abscheuliches Verbrechen”. Die Vereinigten Staaten und Israel als “faschistische Besatzerregierung tragen die volle Verantwortung für diese eklatante Aggression” und das gegen die Souveränität des Iran gerichtete “abscheuliche Verbrechen” sowie für die “schlimmen Auswirkung auf die Sicherheit und Stabilität der Region”, erklärte die Hamas am Sonntag. “Wir betrauern den Tod von Ayatollah Ali Khamenei. Er hat unser Volk, unsere Sache und unseren Widerstand politisch, diplomatisch und militärisch unterstützt”, fügte die radikale Palästinenserorganisation hinzu.

Der Islamische Jihad bezeichnete die Tötung Khameneis als “Kriegsverbrechen”. Die mit der Hamas verbündete Organisation war an dem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt, der den jüngsten Krieg im Gazastreifen ausgelöst hatte.

Hisbollah will sich US-israelischer “Aggression entgegenstellen”

Die Hisbollah-Miliz im Libanon schwor indes, sich der “Aggression” Israels und der USA entgegenzustellen. “Wir werden unsere Pflicht wahrnehmen, uns der Aggression entgegenzustellen”, erklärte der Anführer der pro-iranischen Schiiten-Miliz, Naim Qassem, am Sonntag. “Was auch immer die Opfer sind, wir werden (…) das Feld der Ehre und des Widerstands nicht verlassen.”

Die von Teheran unterstützte Miliz hat seit Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran am Samstag nicht eingegriffen. Für Sonntagnachmittag war im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut aber eine Unterstützungskundgebung geplant.

Die Hisbollah will auch Trauerbekundungen für Khamenei organisieren. Die Regierung in Beirut hatte am Samstag erklärt, der Libanon wolle nicht in den Konflikt hineingezogen werden.