Aktuelle Seite: Home > Politik > Iran verbietet Schiffen Passage durch Straße von Hormus
Die Straße von Hormus

Iran verbietet Schiffen Passage durch Straße von Hormus

Samstag, 28. Februar 2026 | 18:34 Uhr
Die Straße von Hormus
APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben der ihnen nahe stehenden Nachrichtenagentur Tasnim den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Straße von Hormus eingeschränkt. Demnach erhielten Schiffe wiederholt Funkmeldungen, in denen ihnen die Durchfahrt untersagt werde. Die Besatzungen würden aufgefordert, die Maschinen zu stoppen und sich auf ein mögliches Entern vorzubereiten.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels. Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Jede Störung könnte die Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte verunsichern.

Schiffe hätten über UKW-Funk die Mitteilung erhalten, dass “keinem Schiff die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestattet ist”, sagte ein Vertreter der EU-Marinemission Aspides, der anonym bleiben wollte. Auch bei der britischen Behörde für den Seehandel (UKMTO) laufen nach deren Angaben Berichte über eine Schließung der Straße von Hormus ein. Mehrere Schiffe im Golf hätten Meldungen über eine Sperrung der für den Ölhandel wichtigen Meerenge empfangen, teilte die UKMTO mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
47
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Spaltende Kundgebung
Kommentare
47
Spaltende Kundgebung
Israel und USA greifen Iran an – Teheran übt Vergeltung
Kommentare
36
Israel und USA greifen Iran an – Teheran übt Vergeltung
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
31
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
28
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 