Südtirol: Laue Nachmittage bis knapp 20 Grad

Dienstag, 03. März 2026 | 17:30 Uhr
Die Sonne lacht in den Osterferien!
APA/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand
Von: luk

Bozen – In Südtirol dreht die Wetterlage wieder zunehmen auf mild und freundlich: “Nach den zwei bewölkteren Tagen wird der Hochdruckeinfluss wieder stärker und bringt uns für den Rest der Woche wieder viel Sonnenschein mit steigenden Temperaturen. Die Nächte werden zwar wieder kühler weil weniger Wolken, die Nachmittage dafür aber wärmer mit bis zu 19 Grad”, teilt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem X-Kanal mit.

Der Mittwoch startet in manchen Tälern mit Nebel oder Hochnebel, der sich aber bald auflöst. Sonst ist es sehr sonnig und meist wolkenlos.

Der Donnerstag verläuft sehr sonnig, der Himmel präsentiert sich über weite Strecken wolkenlos.

Am Freitag geht es mit viel Sonnenschein weiter, zeitweise zeigen sich dünne Schleierwolken.

Am Samstag ändert sich an der Hochdrucklage wenig. Es scheint verbreitet die Sonne. Auch der Sonntag bringt strahlenden Sonnenschein und kaum Wolken.

Bezirk: Bozen

