Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump lehnt Verhandlungen mit iranischer Führung ab
Zerstörungen in iranischer Hauptstadt Teheran

Trump lehnt Verhandlungen mit iranischer Führung ab

Dienstag, 03. März 2026 | 14:15 Uhr
Zerstörungen in iranischer Hauptstadt Teheran
APA/AFP/ATTA KENARE
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP/Reuters

US-Präsident Donald Trump lehnt Verhandlungen mit der Führung in Teheran ab. Der Iran wolle zwar verhandeln, dafür sei es aber zu spät, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Die iranische Luftabwehr, die Luftwaffe, die Marine und die Führung seien ausgeschaltet. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschläge gegen die USA und Israel angekündigt. Ins Visier nahm Teheran auch Europa, welches vor einem Kriegseintritt gewarnt wurde.

“Der Feind muss mit anhaltenden Vergeltungsschlägen rechnen, das Tor zur Hölle wird sich für die USA und Israel weiter und weiter öffnen”, sagte Sprecher Ali Mohammad Naini am Dienstag im Staats-TV. Dienstagnachmittag gab es in Teheran laute Explosionen. Diese waren im Zentrum der Stadt zu hören, wie AFP-Journalisten berichteten. Das Ziel der Angriffe blieb zunächst unklar.

Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA greift der Iran seit Samstag Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
103
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
98
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
62
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Kommentare
24
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 