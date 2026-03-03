Aktuelle Seite: Home > Chronik > Spaziergang mit den Söhnen – und mit einem Gewehr
Zwischenfall in Meran

Spaziergang mit den Söhnen – und mit einem Gewehr

Dienstag, 03. März 2026 | 14:43 Uhr
f9a81e04-bdf0-4343-954e-c70f473bc746
Ortspolizei Meran
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Aufmerksamkeit hat viel mit Übung zu tun. Ein Ortspolizist aus Meran hat unter Beweis gestellt, dass ihm und seinem geschulten Auge verdächtige Situationen auch in seiner Freizeit nicht entgehen.

Der Beamte, der am heutigen Dienstagvormittag nicht im Dienst war, hat drei Personen im Ortsteil Sinich bemerkt: Ein Mann, der Teil der Gruppe war, hatte offenbar eine Schusswaffe mit einem langen Lauf unter der Jacke versteckt.

Sofort verständigte der Ordnungshüter seine Kollegen. Zwei Streifen der Ortspolizei eilten unmittelbar zum Ort des Geschehens und hielten das Trio auf: Wie sich herausstellte, war ein Familienvater mit seinen beiden minderjährigen Söhnen im Alter von elf und 17 Jahren unterwegs.

Die Schusswaffe entpuppte sich als Luftdruckgewehr. Der rote Pfropfen, der vorgesehen ist, um die Waffe als Attrappe zu kennzeichnen, war allerdings entfernt worden.

Die Ortspolizei hat das Gewehr beschlagnahmt. Der Vater kassierte eine Anzeige.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
103
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
98
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
62
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Kommentare
24
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 