Spaziergang mit den Söhnen – und mit einem Gewehr

Meran – Aufmerksamkeit hat viel mit Übung zu tun. Ein Ortspolizist aus Meran hat unter Beweis gestellt, dass ihm und seinem geschulten Auge verdächtige Situationen auch in seiner Freizeit nicht entgehen.

Der Beamte, der am heutigen Dienstagvormittag nicht im Dienst war, hat drei Personen im Ortsteil Sinich bemerkt: Ein Mann, der Teil der Gruppe war, hatte offenbar eine Schusswaffe mit einem langen Lauf unter der Jacke versteckt.

Sofort verständigte der Ordnungshüter seine Kollegen. Zwei Streifen der Ortspolizei eilten unmittelbar zum Ort des Geschehens und hielten das Trio auf: Wie sich herausstellte, war ein Familienvater mit seinen beiden minderjährigen Söhnen im Alter von elf und 17 Jahren unterwegs.

Die Schusswaffe entpuppte sich als Luftdruckgewehr. Der rote Pfropfen, der vorgesehen ist, um die Waffe als Attrappe zu kennzeichnen, war allerdings entfernt worden.

Die Ortspolizei hat das Gewehr beschlagnahmt. Der Vater kassierte eine Anzeige.