KVW Frauen werben für bewussten Konsum und freien Sonntag

Von: luk

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages des freien Sonntags am 3. März setzen die KVW Frauen ein Zeichen für bewussten Konsum und den Schutz des arbeitsfreien Sonntags. Mit einem musikalischen Ständchen – angelehnt an das Liedmotiv „Die Gedanken sind frei“ – wollen sie die Bedeutung von Selbstbestimmung und innerer Freiheit unterstreichen

Im Mittelpunkt der Aktion steht der Appell, Konsumentscheidungen bewusst zu treffen. In Zeiten ständiger Verfügbarkeit und permanenter Kaufanreize solle daran erinnert werden, dass Konsum eine Wahl sei und kein Automatismus. „Gedanken sind frei – und diese Freiheit schließt ein, das eigene Einkaufsverhalten zu reflektieren und selbst zu steuern“, so die Vorsitzende der KVW Frauen, Heidrun Goller.

Der freie Sonntag stehe symbolisch für Ruhe, Unabhängigkeit und die Möglichkeit, bewusst auf Konsum zu verzichten. Die Initiative lädt dazu ein, die Sonntagsruhe als Impuls für einen achtsamen Umgang mit Zeit, Ressourcen und eigenen Bedürfnissen zu nutzen

Der Internationale Tag des freien Sonntags erinnert laut Mitteilung an die historischen Wurzeln des arbeitsfreien Sonntags. Kirchliche und gewerkschaftliche Bündnisse setzen sich dabei für dessen gesellschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung in Europa ein