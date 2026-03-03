Aktuelle Seite: Home > Politik > STF fordert rasche Schritte zur Energieautarkie
Nach Krise am Persischen Golf

STF fordert rasche Schritte zur Energieautarkie

Dienstag, 03. März 2026 | 13:14 Uhr
Energie sym++ ARCHIVBILD ++ Österreich ist am Strommarkt eng mit den Nachbarländern verbunden
APA/APA/dpa/Silas Stein
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Angesichts steigender Energiepreise infolge der jüngsten Eskalation im Nahen Osten fordert der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer, erneut konkrete Maßnahmen zur raschen Umsetzung der Energieautarkie in Südtirol.

Nach den jüngsten Angriffen der USA und Israels auf den Iran seien die Gaspreise um rund 45 Prozent gestiegen, heißt es in einer Aussendung. Da die Strompreise in Italien an den Gaspreis gekoppelt sind, habe dies auch Auswirkungen auf die Stromkosten. Als mögliches weiteres Risikoszenario nennt Zimmerhofer eine Blockade der Straße von Hormus, einer zentralen Route für den weltweiten Öltransport, was gravierende globale Folgen nach sich ziehen könnte.

Zimmerhofer kritisiert, dass Südtirol trotz wiederkehrender internationaler Krisen nicht ausreichend Vorsorge getroffen habe, um sich unabhängiger von fossilen Energieträgern zu machen. Hohe Energiepreise seien mitverantwortlich für steigende Lebenshaltungskosten und eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.

Der Abgeordnete spricht sich erneut für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die vollständige Energieautarkie Südtirols sowie die Einrichtung einer eigenen Energiepreisregulierungsbehörde aus. Die rechtliche Möglichkeit dafür sehen laut Aussendung auch die Rechtswissenschaftler Peter Hilpold (Universität Innsbruck) und Paolo Piva (Universität Padua) gegeben.

Nach Angaben der Süd-Tiroler Freiheit produziert Südtirol mit jährlich zwischen 6,8 und 8,6 Terawattstunden Strom – überwiegend aus Wasserkraft – deutlich mehr Energie aus erneuerbaren Quellen als im Land verbraucht wird. Der Jahresverbrauch liege bei rund 3,1 Terawattstunden, womit Südtirol Nettoexporteur von Strom sei.

Unterstützung sieht die Partei auch beim Südtiroler Energieverband, der sich für eine klimaneutrale und bürgernahe Energiewirtschaft einsetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es eine verstärkte Nutzung heimischer erneuerbarer Energieträger sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Verbänden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
103
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
98
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
62
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Kommentare
24
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 