Schutzhüttenbetreiber bei Landesrat Walcher

Dienstag, 03. März 2026 | 11:04 Uhr
Treffen Luis Walcher 2026
hgv
Von: mk

Bozen – Der im Herbst neu gewählte Vorstand der Fachgruppe „Schutzhütten Südtirol“ des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) hat sich unter Führung von Vorsitzendem Stefan Perathoner zu einem ersten Austausch mit Tourismuslandesrat Luis Walcher getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens, an dem auch HGV-Direktor Raffael Mooswalder teilnahm, standen aktuelle Herausforderungen im Hochgebirge sowie zentrale Zukunftsthemen der Südtiroler Schutzhütten.

Im Rahmen des Treffens wurde auch der neu gewählte Ausschuss der Fachgruppe vorgestellt. „Besonders erfreulich ist, dass nun die nächste Generation Verantwortung übernommen hat und bereit ist, die inhabergeführten Schutzhütten im Sinne ihres ursprünglichen Auftrags weiterzuentwickeln. Schutzhütten sind weit mehr als gastronomische Betriebe im Hochgebirge. Sie erfüllen eine zentrale Schutzfunktion: als Anlaufstelle in alpinen Notlagen, als verlässlicher Stützpunkt für Sicherheit und Orientierung sowie als gelebte Präsenz im sensiblen Naturraum”, so Walcher eingangs.

Ein zentrales Thema waren die Förderungen für primäre Infrastrukturen. Diese wurde zwar erst 2025 etwas angepasst. Die baulichen Maßnahmen und technische Investitionen stellen die Hüttenbetreiber im Hochgebirge aber vor große Herausforderungen. „Wasser- und Stromversorgung sowie die Modernisierung und Erneuung von Materialseilbahnen sind am Berg extrem kostspielig“, betonte Vorsitzender Stefan Perathoner. Landesrat Walcher sagte zu, das Anliegen nochmals zu prüfen, um den besonderen Bedingungen im Hochgebirge bestmöglich Rechnung zu tragen.

Weitere Themen waren die Ausstattung der Schutzhütten mit Defibrillatoren, das zunehmend problematische alpine Zelten sowie die Umsetzung der europäischen EN-Normen für Materialseilbahnen mit Werkverkehr. Ziel ist es, praktikable Lösungen zu finden, die Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig einen reibungslosen Betriebsablauf ermöglichen.

Abschließend unterstrich Walcher die Bedeutung der vielfach familiengeführten Schutzhütten als wichtige Säule des alpinen Lebensraums. „Viele unserer Schutzhütten werden seit Generationen als Familienbetriebe geführt und prägen den alpinen Raum maßgeblich mit. Entscheidend ist ein kontinuierlicher Austausch zwischen Politik und Praxis, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen“, so Landesrat Walcher in der Presseaussendung der HGV-Fachgruppe.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

