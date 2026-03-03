Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Heidi Klum hat nachts Hunde-Besuch im Bett
"Uschi" kommt immer wieder zurück

Heidi Klum hat nachts Hunde-Besuch im Bett

Dienstag, 03. März 2026 | 08:26 Uhr
“Riesig, wild, aber auch total verschmust und anhänglich” – das sagt Heidi Klum über ihre Jagdhündin Uschi. Häufig müsse Ehemann Tom Kaulitz das Tier nachts verscheuchen. “Uschi will immer bei uns im Bett schlafen. Direkt in der Mitte, zwischen Tom und mir”, erzählt die 52-jährige “Germany’s Next Topmodel”-Moderatorin der “Bild”-Zeitung. Sie bitte ihren Ehemann dann: “Tom, pack sie wieder in ihr Bett! Aber sie kommt immer zurück.”

Uschi suche “den Körperkontakt von Tom und mir. Sie will einfach alles.” Das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist hatten 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri geheiratet. Als Welpe war die Hündin laut dem Bericht im September 2023 ein Geburtstagsgeschenk für Tom. In dem neuen Animationsfilm “Hoppers” verleiht Klum der Hai-Dame Hai-Di ihre Stimme. Der Film kommt am 5. März in österreichische Kinos.

